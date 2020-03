Coronavirus, allenamento a casa: come tenersi in forma in quarantena

Coronavirus, ecco le migliori app per allenarsi a casa e i consigli dei personal trainer su come restare in forma in quarantena - Salute e benessere

Il Governo per contenere l'emergenza Coronavirus ha deciso di chiudere tutte le attività non essenziali (ecco gli ultimi numeri sul contagio) e tra queste figurano anche le palestre. Gli esperti sconsigliano di fare esercizio all'aperto e rimanendo per giorni a casa il rischio di perdere la forma fisica acquisita con il duro lavoro è decisamente alto. Fortunamentamente come esiste lo smart working c'è anche la possibilità di allenarsi anche tra le mura domestiche. L'attività fisica rafforza l'organismo, prevedendo la possibile infezione da Coronavirus, e ci permette anche di allontanare la noia da quarantena.

Fitbit Coach è tra le app per allenarsi a casa più scaricate su iPhone e Android. Il software è pensato per offrire il massimo risultato attraverso l'associazione ad un dispositivo Fitbit ma può comunque essere utilizzata per eseguire a cosro zero fino a tre sessioni di allenamento a settimana. Al secondo posto si piazza Home Workout, dotata di programmi di training domestico molto utili e appaganti in termini di risultati soprattutto per quanto riguarda il corpo libero. Per eseguire gli esercizi non servono quindi particolari attrezzi. Basta una sedia e un teppetino per l'allenamento a casa.

MyFitnessPall consente di gestire al meglio la dieta per massimizzare i risultati mentre Adidas Training by Runtastic nella versione gratuita offre almeno 20 diversi circuiti di allenamento. Chi preferisce gli allenamenti brevi ma intensi non può scaricare Johnson & Johnson 7 MInutes Workout.

Coronavirus, allenamento a casa: i consigli dei personal trainer - Salute e benessere

Per l'allenamento a casa causa Coronavirus, i personal trainer hanno diffuso alcuni consigli: