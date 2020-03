Coronavirus, Lopalco: "Bisogna prepararsi a un'estate diversa"

Coronavirus: l'epidemiologo Lopalco ritiene che la quarantena potrebbe concludersi alla fine di maggio. "E' come prepararsi ad una maratona" - Salute e benessere

Ad oggi resta la chiusura della quarantena per il Coronavirus fino al 3 aprile e nonostante si continua a registrare un lieve calo dei casi (qui tutti i numeri aggiornati sull'emergenza) non è detto che il provvedimento non possa essere ulteriormente prolungato. Tutto dipenderà da come i cittadini saranno ligi a rispettare le regole.

Secondo il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Siena, ci aspetta un'estate molto diversa da tutte le altre ma è ancora possibile salvare in meno in parte la stagione delle vacanze.

Coronavirus, quarantena quando finisce: "E' possibile una riapertura alla fine di maggio" - Salute e benessere

″È difficile dire quanto potrà durare l’epidemia perché il virus è davvero imprevedibile. Quello che si sta facendo ora in Italia, con le chiusure e i divieti, mi pare un buon compromesso. E forse potremo avere dei buoni risultati intorno ad aprile-maggio, mantenendo un livello di chiusura ancora piuttosto alto”, ha detto Lopalco in una intervista al Messaggero.

Coronavirus: "Attenzione ad altri focolai o lo scenario cambierà" - Salute e benessere

Lopalco ritiene che l'Italia per contenere i contagi da Coronavirus debba guardare alla Cina. La zona di Wuhan, focolaio iniziale dell'epidemia, è stata chiusa per 6 settimane. Attenzione però a nuovi picchi: “Se parte un altro focolaio cambierà lo scenario. Altrimenti ci sarà la ripresa di alcune attività intorno all’estate”.

Coronavirus: "E' come prepararsi ad una maratona" - Salute e benessere

Per spiegare meglio il concetto, l'epidemiologo ha fatto l'esempio di un corridore che deve prepararsi per i 200 metri e poi gli viene imposto di passare ai 400 metri. “A quel punto - sottolinea - è chiaro che non sarà pronto per affrontare la gara. Ma se una persona si allena per una maratona, poi non si troverà in difficoltà davanti a una mezza maratona. Ed è quello che dobbiamo fare noi, andare oltre, per evitare di trovarci impreparati. Il nodo cruciale adesso è capire che dobbiamo tenere duro almeno fino alla fine di maggio”.