Cosmofarma Reazione 2021: la Farmacia verso il prossimo futuro

Vaccinazioni, teleconsulto, misurazione della pressione sanguigna e prelievi di sangue: le farmacie non si trasformeranno solo in centri sanitari, ma anche in luoghi dove fare esperienze legate al benessere. Anche i servizi a domicilio aumenteranno, il che significa che la farmacia non sarà più solo un luogo fisico, ma arriverà sempre di più nelle case delle persone. Tutto ciò sarà possibile solo attraverso la digitalizzazione, l’ottimizzazione e l’automazione dei processi.

Saranno questi i temi centrali del convegno in programma sabato 11 settembre alle 16.30 dal titolo: “'European Pharmacy Plus 2025, i principali trend della farmacia”. In concomitanza con il salone del Biologico e del Naturale Sana, torna, presso Bologna Fiere, l’appuntamento con Cosmofarma, evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia.

L’edizione 2021 si ispira al claim “Cosmofarma ReAzione: i valori al centro”. I valori infatti saranno protagonisti: empatia, ascolto, tempo, inclusività, resilienza, fiducia, salute, relazioni umane, libertà e sostenibilità.

“Sono questi i concetti da cui ripartire- ha affermato Francesca Ferilli, direttore generale di Bos Srl, quelli che ispirano la moderna farmacia e che abbiamo riscoperto nell’ultimo periodo”.

L’importanza dei valori è anche il titolo dell’intervento dello psicoanalista, Massimo Recalcati in programma il 10 Settembre nell’ambito di Cosmofarma Business Conference.

Sabato 11 settembre invece in programma la Nutraceuticals Conference, il rapporto tra nutraceutica e farmacia.

Mercati, aree di applicazione, integratori alimentari i principali temi che troveranno spazio nella sala Meeting In Farma. Sempre il 10 Settembre, alle 12 andrà in scena il convegno dal titolo “Costruisci il tuo 2022”: un confronto tra imprenditori e farmacisti sui temi dedicati alla salute e al benessere. Parteciperanno l’azienda Fileni, gruppo Marchigiano leader in Italia nelle carni bianche da agricoltura biologica, e 303 Pharma azienda farmaceutica che presenterà il collagene biotech Neosilk, un collagene estratto dal filamento dei bachi da seta allevati in Giappone.

I modelli di farmacia post-Covid, la nuova relazione tra farmacia e paziente, la sanità del territorio, il digital nella comunicazione dalla classe medica al paziente/cliente, saranno infine i temi proposti ai 400 farmacisti impegnati nell'indagine Doxapharma che rileverà i trend della farmacia italiana nel 2021.

Cosmofarma si svolgerà in contemporanea con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, un format innovativo ed essenziale dedicato all’industria cosmetica.