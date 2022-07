Curare il mal di gola: consigli e rimedi naturali

In che modo curare il mal di gola: i rimedi naturali per riuscire ad alleviare il dolore alla gola o per prevenirlo

In determinati periodi dell’anno è facile ammalarsi e prendere un raffreddore, accompagnato spesso e volentieri da un sintomo molto comune e fastidioso: il mal di gola. Come è possibile liberarsi di questo malanno stagionale, magari senza fare ricorso a medicinali? Ci sono diversi modi per trattare una gola infiammata. Il più comune è quello di bere molti liquidi e assumere medicinali da banco come il paracetamolo o l'ibuprofene, ma esistono anche molti altri rimedi naturali che spesso e volentieri riescono a risolvere il problema, o perlomeno ad alleviare il fastidio.

Come curare il mal di gola

Come già accennato, una delle cure più popolari per un'infiammazione della gola consiste semplicemente nel bere molti liquidi, possibilmente caldi. Questo è particolarmente utile se ci si sente congestionati. Bere molto aiuterà a sciogliere il muco e a lenire la gola.

Si possono, eventualmente, anche provare lozioni o spray, ma se il malessere è accompagnato da febbre, potrebbe diventare necessario prendere un farmaco. L’ibuprofene o il paracetamolo, presenti in numerosi medicinali da banco, possono aiutare a ridurre la febbre e a farti star meglio. Se il sintomo persiste più di una settimana, o se è accompagnato da difficoltà respiratorie, è necessario però chiedere consiglio al tuo medico di fiducia.

Rimedi naturali per il mal di gola

Esistono diversi rimedi naturali per il mal di gola. Ad esempio è possibile provare con dei gargarismi fatti con sale e acqua tiepida. Un rimedio semplice e, spesso, efficace. Per metterlo in pratica, aggiungi un cucchiaino di sale ad un bicchiere d'acqua e fai i gargarismi per un minuto.

Un altro espediente casalingo consiste nel mangiare del miele, antibiotico e antinfiammatorio naturale, in grado di donare sollievo immediato per il mal di gola. Prendine un cucchiaino diverse volte al giorno e vedrai che otterrai subito dei risultati.

C'è poi il vapore. Inalare particelle di acqua aiuta a sciogliere il muco nella gola e ad alleviare il dolore. Bolli l'acqua e versala in una bacinella, copriti la testa con un asciugamano e inala il vapore per dieci minuti. Il classico "rimedio della nonna" che può sostituire anche l'aerosol, in alcuni casi.

Molti suggeriscono poi di utilizzare l'aceto di mele, altro antibiotico e antivirale naturale. Può aiutare ad alleviare il dolore e a rafforzare il sistema immunitario. Altre alternative molto quotate tra gli esperti sono invece l'olio di cocco e la radice di liquirizia. Il primo può essere fatto sciogliere in bocca o in una tisana, la seconda può essere messa nel tè o diventare ingrediente da abbinare ai gargarismi.

Infine, consigliamo lo zenzero, o meglio la sua radice. Può essere utilizzata per fare un tè dagli effetti lenitivi immediati.

Prevenire il mal di gola

Se ti stai chiedendo come prevenire il dolore alla gola, specialmente nel periodo dell'anno in cui è più facile incappare in malanni stagionali, il consiglio principale è fare pratica di buone abitudini igieniche, come lavarsi le mani regolarmente ed evitare il contatto ravvicinato con persone infette. Inoltre, è consigliabile bere molti liquidi e riposare, senza esporsi in maniera frequente a bruschi passaggi di temperatura, come quelli tra una stanza riscaldata con i termosifoni o raffreddata con il climatizzatore e la temperatura esterna. Ovviamente, se vuoi evitare il mal di gola, quando sei esposto al vento, cerca di coprire il collo anche d'estate. Possono bastare queste piccole accortezze a evitare di rovinarsi una vacanza.