"Dépakine di Sanofi causa malformazioni": accuse sul farmaco antiepilettico

Dépakine di Sanofi, il farmaco antiepilettico e le nuove denunce delle famiglie

Un farmaco antiepilettico, già oggetto di inchieste e processi, é finito ancora una volta nel mirino. Si tratta di Dépakine prodotto dalla francese Sanofi. L'azienda era stata incriminata nel 2020 per "inganno aggravato" e "lesioni involontarie". Ora a rompere il silenzio sono le famiglie di alcuni bambini e piovono nuove accuse. La madre di due bambini autistici - si legge su Le Monde - ha sporto denuncia per pericolo altrui. Non ha mai assunto Dépakine, questo farmaco antiepilettico responsabile di malformazioni e disturbi nei bambini esposti in utero, ma è stata esposta a emissioni nell'atmosfera. Lo scandalo Dépakine forse non ha rivelato tutti i suoi segreti, né ha rivelato tutte le sue vittime. Il farmaco antiepilettico commercializzato dal 1967 dal laboratorio Sanofi è responsabile di malformazioni e disturbi dello sviluppo neurologico in migliaia di bambini di madri trattate durante la gravidanza.

Secondo le testimonianze raccolte da Le Monde, patologie simili sarebbero presenti nei figli dei residenti che vivono vicino alla fabbrica che produce Dépakine, a Mourenx (Pirenei Atlantici), e nei lavoratori che frequentano la zona industriale. Nessuna mamma ha assunto il farmaco, tutte si interrogano sul legame con il rilascio di sodio, suo principio attivo, nell'aria attorno alla sede. È il caso di Mélanie S. (che desidera rimanere anonima), i cui due figli presentano disturbi dello sviluppo neurologico simili a quelli osservati nei bambini esposti in utero a Dépakine. Dopo anni di esitazione, la diagnosi di autismo di sua figlia a luglio, dopo quella di suo figlio tre anni prima, le ha fatto decidere di adire le vie legali.