Dieta, perdere 10 kg in 22 giorni. Cosa mangiare: i cibi

Dieta, perdere 10 kg in 22 giorni



Cos’è la dieta detta dei 22 giorni per dimagrire? Questo tipo di regime alimentare punta a includere tutti i nutrienti necessari ed è ideale per chi vuole perdere 10kg. Ecco il menù settimanale. Lo scrive il sito internet www.tuobenessere.it.



E’ davvero possibile perdere peso in 22 giorni? E quanto si riesce a dimagrire? Tra le diete più amate per chi ha l’obiettivo di perdere massa grassa non possiamo non parlare della dieta dei 22 giorni. Questo regime alimentare è stato ideato dal nutrizionista Marco Borges che promette di fare perdere ben dieci chili in sole tre settimane, e un giorno.



Questo piano alimentare dei 22 giorni è molto in voga soprattutto tra le star di Hollywood, dato che in sole tre settimane favorisce la perdita di peso di 10 e 11kg. La prima star a parlare dei benefici dimagranti della dieta dei 22 giorni è stata Beyoncé. Dopo aver svelato al mondo gli incredibili benefici dimagranti di questo piano dietetico per perdere 10 kg dalla durata di 22 giorni, anche altre star americane hanno voluto provare a seguire questo particolare regime dietetico.

La dieta ideata da Marco Borges, un professionista della nutrizione, in 22 giorni permette di dimagrire dai dieci agli undici chili senza conteggiare le calorie. Lui afferma che suddividere i nutrienti della giornata con queste ripartizioni macronutrizionali – 80% carboidrati, 10% proteine e 10% grassi – favorisce la perdita di 10 kg in sole tre settimane.



La dieta settimanale dei 22 giorni non è solo un modo per dimagrire 10 kg in sole 3 settimane, ma è l’inizio di un percorso rigenerante che possa stravolgere le abitudini alimentari e mentali di una persona. Questi sono i principi su cui si basa il sistema creato da Marco Borges.

Inoltre, per poter avere ottimi risultati alla fine del 22esimo giorno seguire la dieta non basta, dato che secondo il suo ideatore Borges, occorre associare alla dieta dei 22 giorni anche esercizi e strategie in grado di migliorare il proprio livello di benessere mentale come lo yoga.



Dieta dei 22 giorni: menù settimanale per dimagrire 10 kg

La dieta dei 22 giorni per dimagrire fino a 10 e 11 kg, ideata dal nutrizionista Marco Borges, è una dieta basata prevalentemente sul consumo di cibi vegetali come una dieta vegana. Ecco cosa mangiare per dimagrire fino a dieci kg.

Solo alimenti freschi e integrali: potete scegliere di consumare frutta, verdura, frutta secca, semi oleosi, estratti fratti in casa, cereali integrali o legumi, alla base della dieta. Devi sapere che consumare questi alimenti promuove velocemente la perdita di peso, a causa del fatto che questi cibi oltre a non affaticare la digestione riducono l’infiammazione.

La dieta dei 22 giorni ha poche regole, tuttavia una regola di primaria importanza è quello di seguire una ripartizione ben precisa dei macronutrienti, così disposta: 80% carboidrati, 10% proteine e 10% grassi. Ecco un menù esempio della dieta dei 22 giorni.



Colazione: colazione abbondante, a base di proteine e zuccheri. Potete consumare un buon estratto rinfrescante e nutriente, con una manciata di noci e pinoli. Oppure un frutto a piacere + fetta di pane integrale + 1/2 cucchiaio di burro di arachidi.

Pranzo: assumere cereali e legumi come riso integrale + un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva o passata di pomodoro fatta in casa. Per secondo optate per un buon piatto di fagioli e verdure a scelta.

Merenda: estratto di frutta e verdura – una mela, mezza barbabietola rossa, una carota grande, mezzo sedano e spinaci.

Cena: potete consumare una buona porzione di patate al vapore assieme ad altre tipologie di verdure, sempre a vostro piacimento. Da seguire per 22 giorni, basterà invertire le varie proteine e verdure.