Dolori da lockdown: arriva il teleconsulto per le cure da casa

Con i nuovi lockdown nelle zone rosse e l'invito a limitare gli spostamenti esteso a tutta Italia ritorna il rischio di sviluppare disturbi e patologie legati alla permanenza in casa e allo stress che la pandemia sta provocando. Disturbi che se non vengono curati nell'immediato possono portare a conseguenze durature e difficili da superare una volta cronicizzati. È anche per questo che negli ultimi mesi la medicina ha accelerato con la digitalizzazione e oggi, in tanti casi, è possibile farsi curare da casa con lo strumento del teleconsulto. Dalla Pandemic fatigue ai disturbi lombari, dottori.it ha raccolto i disturbi più comuni dovuti alla pandemia da Covid-19 che possono essere curati da remoto.

Uno specialista può collegarsi in qualsiasi momento e luogo attraverso il videoconsulto. Da PC, tablet o smartphone in totale sicurezza. Facile condividere referti e documenti, ricevere una seconda opinione e discutere delle tue condizioni di salute in tempo reale. Laddove sia possibile e per evitare i contatti diretti.