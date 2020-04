Farmaè: una confezione di gel igienizzante in omaggio per ogni ordine

Farmaè S.p.A. – società leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – include gratuitamente in ogni ordine effettuato sulla sua piattaforma online un flaconcino di igienizzante per le mani. Si tratta di un presidio sanitario che diverrà sempre più utile nell'auspicata ripresa delle attività sociali ed economiche della fase 2 della gestione dell'attuale emergenza sanitaria

Il gel igienizzante per le mani rappresenta uno dei presidi sanitari divenuti simbolo dell'attuale emergenza sanitaria e uno strumento che sarà sempre più utile con la progressiva e auspicata riduzione delle limitazioni alla vita sociale e produttiva previste nella fase 2 della gestione dell'emergenza sanitaria: per queste ragioni Farmaè S.p.A., fondata nel 2014 a Viareggio, ha deciso di includere gratuitamente da oggi in ogni ordine effettuato sulla sua piattaforma online un flaconcino di igienizzante per le mani.

Come indicato dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lavarsi spesso le mani è uno dei più importanti comportamenti che si devono adottare nella prevenzione della diffusione del virus: per questa ragione l'azienda ha ritenuto intraprendere anche questa iniziativa e mettere a disposizione dei propri clienti gratuitamente un flaconcino di igienizzante per le mani, brandizzato con il nome della società e incluso come omaggio in ogni ordine effettuato sulla piattaforma.

Sottolinea Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè S.p.A.: “Il Paese sta vivendo una crisi sanitaria senza precedenti e anche quando sarà avviata la fase 2 della gestione dell'emergenza sarà importante continuare a tenere la guardia alta e attenersi alle raccomandazioni per la prevenzione: per questa ragione abbiamo scelto di scendere in campo direttamente con iniziative a sostegno dei nostri clienti regalando uno strumento semplice ma utile come il gel igienizzante per le mani".

"Desideriamo fare la nostra parte in un momento in cui l’imprenditoria è in sofferenza mentre aziende specializzate in e-commerce come la nostra stanno registrando volumi importanti. Del resto, in una situazione come quella attuale l’online si sta rivelando la risposta all'esigenza degli italiani di acquistare i beni di cui hanno necessità, riducendo i contatti interpersonali per limitare i rischi di contagio".



Non si tratta della prima iniziativa di responsabilità sociale dell'azienda nel contesto dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus: nelle scorse settimane Farmaè ha donato un respiratore polmonare e una sonda BladderScan all'Ospedale Versilia di Lucca e la fornitura gratuita di uno stock di mascherine protettive al corpo di polizia municipale di Vecchiano (PI) e alla sede di Viareggio della Misericordia.