La farmacia del futuro, tra vendite online e centro servizi di prevenzione

Nel 2021 la farmacia fisica ha allargato il proprio bacino di utenza, espandendosi dalla storica clientela residente in zona agli acquirenti delle farmacie online, in costante crescita tra il pubblico come piattaforme di supporto al punto vendita fisico, che rimane luogo di esperienze non realizzabili sul web.

A dirlo è l’Osservatorio sui cambiamenti in atto nei mercati e nei consumatori di AdKaora, l’agenzia digitale del Gruppo Mondadori specializzata in mobile advertising e proximity marketing, che ha pubblicato la nuova ricerca “La farmacia del futuro”.

Cuore dell’indagine è l’analisi delle trasformazioni del settore del pharma nel 2021 e la definizione del nuovo profilo assunto dalla farmacia come punto vendita in evoluzione.

Oltre a fornire farmaci e consigli di salute e bellezza, la farmacia sta diventando anche un vero e proprio centro di prevenzione e hub di servizi, che se da un lato richiedono uno sforzo di adattamento e investimenti finalizzati alla trasformazione, dall’altro presentano indiscussi vantaggi.

L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare come sono cambiati i bisogni relativi ai prodotti farmaceutici e le trasformazioni delle abitudini d’acquisto, del rapporto con il punto vendita fisico e dell’efficacia della pubblicità.

La ricerca è frutto di una consolidata conoscenza del mercato da parte di AdKaora, grazie alla gestione dei dati di geo-fencing e geo-behavioral su un panel di 9 milioni di device ID, ad analisi della pedonalità con più di 470.000 punti di interesse verificati e alle survey condotte sulle abitudini e sul comportamento dei responsabili d’acquisto dell’app CheckBonus, con cui il brand ha una partnership pluriennale.