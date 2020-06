La sfida delle cure: l'incontro con Sileri, Mantoan (AIFA) e Colli (Alfasigma)

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in Parlamento con il ministro Roberto Speranza

Giovedì 18 giugno alle 14.30 in onda la seconda puntata della prima Health Serie PAZIENTI CRONICI FRAGILI DOPO COVID-19

Seconda puntata della prima edizione Health Serie di Quotidiano Sanità, PAZIENTI CRONICI FRAGILI DOPO COVID-19; si tratta di un nuovo Format di trasmissione in diretta online dedicato ad argomenti specifici di carattere sanitario, promosos da Quotidiano sanità sul proprio sito www.quotidianosanita.it e supportato in maniera non condizionata da Alfasigma.

La prima edizione, suddivisa in tre puntate e dedicata ai pazienti cronici fragili dopo COVID-19 è iniziata venerdì 12 giugno con il focus sul tema del Chronic Care Model e dei nuovi equilibri ospedale-territorio.

Tra i diversi ospiti anche il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il CEO di Alfasigma Pier Vincenzo Colli.

Il prossimo appuntamento è programmato per giovedì 18 giugno sempre in diretta sui siti di Quotidiano Sanità, Popular Science e tutti i canali social ad essi collegati (Facebook, Youtube e Twitter) dalle 14.30 alle 16.00. Al centro della puntata il tema della distribuzione, erogazione e domiciliazione delle cure nel post-COVID.

Interverranno anche in questa occasione numerosi ospiti tra cui Domenico Mantoan, Presidente AIFA; Simona Creazzola, Presidente SIFO; Ivan Gardini, Presidente EPAC Onlus; Ugo Trama, Responsabile politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania; Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma; Raffaello Innocenti, Componente di Giunta di Farmindustria; Antonella Celano, Presidente APMARR.