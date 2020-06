Lo zenzero allunga la vita? Ecco il segreto per combattere l'invecchiamento

Zenzero allunga la vita: un recente studio conferma le proprietà di questa spezia nel ritardare l'invecchiamento e ridurre il rischio per diverse patologie gravi - Salute e benessere

E’ risaputo che lo zenzero abbia molte proprietà benefiche per l’organismo e che possa essere utilizzato per molte preparazioni. Oggi però si è scoperto che questa spezia potrebbe essere utile ad allungare la vita e combattere l’invecchiamento. A dirlo è uno studio pubblicato sul Journal of Herbal Medice, che conferma le proprietà dello zenzero nel contrastare le infiammazioni e lo stress ossidativo.

Zenzero, proprietà? E' uno dei rimedi naturali contro l'invecchiamento e combatte lo stress ossidativo

Lo zenzero è ricco di antiossidanti e per questo ha il potere di rafforzare il sistema immunitario. Questi elementi aiutano a prevenire i danni alle cellule che possono nascere dall’azione dei radicali liberi. Questo processo è conosciuto come stress ossidativo ed è associato ad un maggior rischio di patologie come il cancro, artrite, diabete, ipertensione, arteriosclerosi e invecchiamento precoce. In sostanza lo zenzero allungherebbe la vita.

Lo zenzero è anche conosciuto per aiutare la digestione ed è un rimedio naturale efficace contro nausea e vomito. Questa spezia è anche utile per chi soffre di raffreddore o malattie dovute al freddo e inibisce la produzione di citochine, le molecole che suscitano la sensazione del dolore. Chi soffre di disturbi muscolari potrebbe trovare beneficio nell’assunzione dello zenzero. Lo zenzero ha tante proprietà benefiche ma chi ne consuma troppo può incorrere nel bruciore di stomaco e in alcuni casi anche all’allergia orale.

Zenzero, come si usa: il segreto per sprigionare il potere della spezia

Lo zenzero può essere assunto ogni giorno sotto forma di tisana o tè. Per realizzarle basta aggiungere alcune piccole fette della spezia in un bicchiere d’acqua calda. Volendo lo si può addolcire, per eliminare la sensazione di piccantezza, aggiungendo limone o miele. Lo zenzero ha anche un effetto dissetante nei giorni caldi se lo si aggiunge a qualsiasi bevanda fredda con ghiaccio.