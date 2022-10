Maddalena Corvaglia e Alessandra Mussolini posano per "Nudi per la vita"

I seminudi di Maddalena Corvaglia e Alessandra Mussolini diventano simbolo di salute e prevenzione

Maddalena Corvaglia, famosa showgirl e conduttrice italiana, posa per il celebre fotografo Maurizio Pighizzini, non solo individualmente ma anche assieme ad altre 5 donne: Elisabetta Gregoraci, Valeria Graci, Corinne Cléry, Brenda Lodigiani e Alessandra Mussolini. Le fotografie diventano l'emblema del docu-reality andato in onda su Raidue "Nudi per la vita", condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, ex ballerino di "Amici". Il programma televisivo sprona le donne, anche secondo le parole della Corvaglia, "a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute".

Fra i corpi femminili spicca quello di Alessandra Mussolini che, cresciuta prettamente in una famiglia di donne, riesce a esprimere al meglio la sua corporeità seducente e, al contempo, pudica. Come testimonia la Corvaglia l'esito della trasmissione è stato più che positivo: "Sono stra felice di aver constatato che, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro obiettivo. Tante di voi, il giorno dopo le puntate, hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo al seno!".