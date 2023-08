Proprietà, benefici e controindicazioni delle fragole

Le fragole sono dei ‘falsi frutti’ dolci, di forma conica, con una superficie esterna coperta da piccoli semi, appartenenti al genere Fragaria. Sono solitamente di colore rosso brillante, ma ne esistono diverse varietà con caratteristiche leggermente diverse in termini di dimensioni, sapore e periodo di maturazione e possono variare a seconda della regione e del clima in cui vengono coltivate. Di base le fragole possono essere divise in due categorie principali: unifera, frutto che matura una sola volta durante l’anno, in primavera; e rifiorente, frutto che invece fruttifica in vari periodi da giugno a novembre. Tra le tipologie di fragole più conosciute vale la pena ricordare:

- Belrubi, piuttosto grande e di forma allungata, di colore rosso brillante e con un livello zuccherino superiore alla media;

- Senga Sengana, medio piccola e di colorazione più scura, forse una delle tipologie di fragole più diffuse in Europa;

- Madeleine, tra le più comuni in Italia, nonché tra le varietà più apprezzate dai produttori perché con una sola pianta è possibile ricavare tantissimi frutti.

Menzione d’onore per la fragolina di Nemi, varietà tutta italiana, che somiglia molto per dimensioni e colori alla fragolina di bosco, ma si distingue per il suo sapore unico. Questa varietà è molto apprezzata, tanto da richiamare migliaia di curiosi e intenditori ogni anno durante il culmine della maturazione e in occasione della fiera, organizzata ogni anno dal 1922, la prima domenica di giugno proprio a Nemi.

Esistono anche varietà di fragole non rosse, come la particolare Annablanca, di colore bianco, più tondeggiante e più succosa.

Oltre a quelle citate esistono moltissime varietà di fragole, ma tutte sono molto apprezzate e utilizzate in cucina. Oltre a essere consumate fresche, infatti, possono essere surgelate, essiccate, cotte per farne confettura, frullate, sciroppate, oppure trasformate in succo di frutta o sciroppo liquido. Da fresche rappresentano un ingrediente molto utilizzato per gelati, torte e dessert. Possono anche essere aggiunte come ingrediente a primi e secondi piatti, come ad esempio il risotto alle fragole.

Insomma, sono un alimento importante per varie culture, indispensabili in molte cucine e sono anche utili dal punto di vista nutrizionale. Vediamo insieme le proprietà, i benefici e le possibili controindicazioni del consumo di questo amato frutto.

Fragole: valori nutrizionali

Le fragole sono un frutto, o sarebbe più corretto dire un’infiorescenza o frutto aggregato, nutriente e ricco di antiossidanti. I valori nutrizionali possono variare a seconda della varietà e delle condizioni di coltivazione, ma in maniera approssimativa una porzione di 100 grammi, crude e senza aggiunte, contiene circa 32 calorie. Inoltre, contengono pochi zuccheri e pochissimi grassi, il che le rende uno spuntino sano e leggero.

Sono poi un’ottima fonte di vitamina C (circa 58,8 milligrammi, pari a quasi il 100% del fabbisogno giornaliero raccomandato), di vitamina A, vitamina K e folato ossia vitamina B9. Contengono anche nutrienti essenziali come il potassio e le fibre alimentari, nonché manganese e antocianine e altri antiossidanti, presenti in quantità significative.

Fragole: proprietà e benefici

Le fragole sono note, oltre che per il loro gusto inconfondibile, anche per le loro numerose proprietà benefiche per la salute, che le rendono importanti all’interno della dieta di ogni individuo, salvo alcune eccezioni. Ecco un elenco dei potenziali effetti benefici di questo alimento:

- essendo ricche di antiossidanti, come le antocianine, responsabili del loro colore rosso intenso, possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e contribuendo alla salute generale;

- l’alto contenuto di vitamina C potrebbe aiutare a rafforzare il sistema immunitario e svolgere un ruolo chiave nella protezione da infezioni e malattie;

- offrono un possibile sostegno cardiovascolare, per la presenza delle antocianine e altri composti che possono contribuire a migliorare la salute del cuore, aiutando a regolare la pressione sanguigna, riducendo l’infiammazione e migliorando la funzione vascolare;

- sono a basso contenuto calorico ma ricche di fibre, il che aiuta a mantenere la sazietà e a regolare l’appetito, supportando la gestione del peso;

- per l’apporto di zuccheri semplici sono indicate anche per chi soffre di diabete di tipo 2;

- l’alto contenuto di fibre promuove anche la regolarità intestinale e la salute del tratto digestivo;

- la vitamina C e altri nutrienti presenti possono contribuire alla salute degli occhi, proteggendo dalle malattie oculari legate all’età.



Come per qualsiasi alimento, è importante però consumare le fragole in modo equilibrato e integrarle in una dieta variegata e sana, ricordando che i possibili effetti benefici possono variare da persona a persona.

Fragole: controindicazioni

Le fragole sono generalmente considerate sicure e ben tollerate dalla maggior parte delle persone quando consumate con moderazione, e anche per questo sono inserite spesso in diete per dimagrire. Ci sono però alcune controindicazioni da tenere in considerazione:

- possibili allergie, in realtà molto diffuse, le cui reazioni possono variare da lievi irritazioni della pelle (orticaria) ad altre più gravi come l’anafilassi;

- possibili irritazioni della pelle o arrossamenti dopo il contatto con le fragole, specialmente quando vengono maneggiate o consumate in grandi quantità;

- essendo leggermente acide, potrebbero causare disagio nelle persone con problemi di acidità gastrica o bruciore di stomaco;

- un consumo eccessivo di fragole potrebbe causare disturbi gastrointestinali come gonfiore, flatulenza o diarrea, dovuto all’alto contenuto di fibre e di altri composti presenti nelle fragole.



È importante notare che le controindicazioni possono variare da persona a persona in base alla sensibilità individuale e alle condizioni di salute. Un consumo eccessivo di fragole va però evitato comunque, anche quando non sussistono particolari condizioni mediche. In caso di dubbi è inoltre sempre consigliabile consultare un medico o un dietologo prima di consumarne in abbondanza o in maniera costante..