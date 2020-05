Stanchezza, come combatterla? Può essere mancanza di ferro

Stanchezza e mancanza di ferro: con la giusta dieta è possibile ridurre o eliminare il problema. Ecco alcuni consigli - Salute e benessere

Il ferro è uno degli elementi costituitivi dell'organismo umano in quanto è una componente fondamentale dell'emoglobina, la proteina caratteristica dei globuli rossi che ha il compito di portare l'ossigeno dai polmoni al resto degli organi. Il ferro è anche necessario per l'attività della mioglobina, che serve alle fibra muscolari per assimilare l'ossigeno, e per costruire il tessuto connettivo. Una delle cause della stanchezza cronica è proprio la mancanza di ferro. Ecco alcuni consigli per combattere il problema.

Stanchezza e mancanza di ferro: le giuste concentrazioni - Salute e benessere

I medici dell'Humanitas ritengono che il fabbisogno giornaliero di ferro per un adulto sano è di 14 mg. Questo minerale è presente negli alimenti sotto forma di ferro eme e ferro non-eme. Il primo è più facile da assimilare ed è presente soprattutto nei cibi di origine animale. Il secondo, invece, è principalmente di origine vegetale. Il ferro non-eme è meno assimilabile dall'organismo.

Stanchezza e mancanza di ferro: cosa mangiare - Salute e benessere

Maggiori concentrazioni di ferro eme si trovano nel tacchino, prosciutto, fegato e molluschi. Il ferro non-eme, invece, è presente nei cavolini di Bruxelles, cioccolato, spinaci, frutta fresca, cereali integrali, farina di soia e legumi. Gli esperti dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) quindi consigliano di associare ai cibi ricchi di ferro anche prodotti ad elevata concentrazione di vitamina C e per non pregiudicare ulteriormente la capacità di assimilarlo si sconsiglia di consumare troppe fonti di calcio, come i latticini, e tannini (the e caffè).

Stanchezza e mancanza di ferro: le avvertenze - Salute e benessere

E' importante ricordare che prima di iniziare qualsiasi dieta fai da te, compresa quella per sopperire alla mancanza di ferro e combattere la stanchezza, è importante prima rivolgersi ad un esperto, medico o nutrizionista, per avere consigli professionali su come costruire il proprio regime alimentare ad hoc. Ogni persona ha un metabolismo e necessità diverse, quindi per evitare problemi di salute è sempre meglio chiedere il parere di un professionista.