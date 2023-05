Tumori, legge per diritto all'oblio. Stop informazioni nella stipula dei mutui

Tumori, un milione di cittadini tutelati. Le nuove regole

Il Parlamento sta per approvare una legge che tutela il "diritto all'oblio" per i guariti da un tumore. La norma, che maggioranza e opposizioni per una volta unite si apprestano a votare giovedì prossimo in Aula, consentirà a chi è guarito da almeno dieci anni dalla malattia di non dover più fornire informazioni nella stipula di polizze, mutui e nelle adozioni. Si calcola - riporta il Sole 24 Ore - che questo provvedimento riguarderà circa un milione di persone in Italia. Dopo la guarigione, ogni persona che ha sconfitto un tumore, merita di tornare alla propria vita, senza discriminazioni in base alla propria storia clinica. Negli ultimi trent’anni, infatti, lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostici e di cura ha permesso una crescita costante della popolazione guarita da neoplasie, per cui oggi si stima che, a cinque anni dalla diagnosi oncologica, 3 persone su 5 siano ancora in vita, e i dati relativi ai pazienti in età pediatrica sono ancora più incoraggianti.

In Europa, - prosegue il Sole - vi sono 20 milioni di persone ancora in vita dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, il cui 35% appartiene al gruppo dei c.d. "lungo sopravviventi" (long-term survivors). Tuttavia, superare la malattia a livello clinico, non significa smettere di essere considerati dei "pazienti". Infatti, per accedere ad alcuni servizi finanziari, bancari e assicurativi spesso le persone devono dichiarare le neoplasie da cui sono state affette in passato, e pertanto possono essere classificate come clienti "a rischio", con conseguente aggravio del trattamento. Con questa nuova legge tutte queste fastidiose pratiche saranno solo un ricordo lontano.