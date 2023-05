Murgia in tv attacca Burioni: "Mi ha delusa. Come si è permesso, non sa nulla"

Murgia contro Burioni: "Ci si ammala anche di parole, sono delusa"

Michela Murgia torna in tv e le sue sono parole dure. Alla scrittrice, malata di tumore, non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi del dottor Burioni. Murgia, ospite della trasmissione "Quante Storie", ha espresso tutta la sua rabbia per alcune frasi pronunciate dal noto virologo. "Burioni - spiega la scrittrice - mi ha deluso molto. Ma come fa un medico serio a dare giudizi a parlare di me senza aver visto la mia cartella clinica?". Burioni, nei giorni scorsi, commentando la notizia del cancro della scrittrice, aveva pubblicato un post su Twitter dicendo: "Da un tumore al quarto stadio non si torna più indietro, per quanto la scienza stia facendo enormi progressi".

Insomma, il commento sulla possibile guarigione dal cancro al quarto stadio, che avviene in rarissimi casi, ha indisposto la scrittrice, non tanto per la divulgazione in sé, quanto perché i dati sanitari e lo stato effettivo della paziente lo conosce solo il suo medico di fiducia. "Le parole - prosegue Murgia - sono importanti, ci si ammala anche di parole: la comunicazione ha un valore cruciale, io non voglio alzarmi la mattina sapendo che devo andare a combattere una guerra. Come dice il mio medico la guerra presuppone un vincitore e un vinto, invece qui non c’è una vittoria o una sconfitta, è uno degli eventi della vita".