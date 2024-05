Tutti pazzi per le iniezioni perdi-peso: "Fanno bene anche al cuore"

Iniezioni per dimagrire, efficaci bene anche al cuore. E' boom

Le iniezioni per la perdita di peso continuano a crescere in popolarità e spopolano anche tra i vip. Perdere peso senza sforzo e in poco tempo: una promessa troppo allettante che ha permesso al business delle iniezioni di conoscere un’ascesa inarrestabile.

Le iniezioni per la perdita di peso sono farmaci somministrati tramite iniezione per aiutare a ridurre l'appetito e aumentare il metabolismo. Questi farmaci agiscono sul sistema endocrino per indurre una sensazione di pienezza e diminuire la fame. Possono anche aiutare a bruciare i grassi più velocemente.

Come funzionano?

La maggior parte delle iniezioni per la perdita di peso agisce in uno dei tre modi principali. Vediamo quali.

Ridurre l'appetito: farmaci come liraglutide e semaglutide agiscono sul centro della fame nel cervello per far sentire pieni prima e per un periodo di tempo più lungo. Questo porta a mangiare di meno naturalmente. Secondo una nuova ricerca infatti il farmaco è utile anche dal punto di vista cardiovascolare e può portare a una migliore qualità di vita per le persone che oltre a essere in sovrappeso hanno anche problemi cardiaci.

Aumentare il metabolismo: iniezioni come la tesofensina aumentano il metabolismo basale, il che significa che il corpo brucia più calorie anche a riposo.

Bloccare l'assorbimento dei grassi: alcuni farmaci come la liposuzione iniettata bloccano l'assorbimento di grassi dall'intestino, aiutando a perdere peso senza dover necessariamente ridurre l'apporto calorico.

Gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali più comuni delle iniezioni sono nausea e vomito, diarrea, mal di testa, irritabilità, insonnia ed aumento della pressione sanguigna.