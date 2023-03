"Verdura a cena, notte più serena": come prevenire cancro e diabete

Diabete e cancro, gli "alimenti funzionali" sono un'arma per combatterli. Lo studio

Può una sostanza naturale contenuta in una verdura combattere i radicali liberi, agire contro l’infiammazione, addirittura contrastare diabete e cancro? La risposta è si.

“Si chiamano alimenti funzionali. Ergo, alimenti che contengono sostanze capaci di influire sulla nostra salute. Il mirtillo ad esempio lo è per le funzioni cardiovascolari, o il riso rosso fermentato grazie a una statina naturale, la monacolina k, in grado di combattere il colesterolo. Anche broccoli e cavoli, facenti parte delle crucifere, sono alimenti funzionali, perché contengono un composto vegetale naturale, il sulforafano”. Mauro Miceli, farmacologo, biochimico, docente aggregato in scienze di laboratorio bio mediche all’Università di Firenze, già titolare di direzione tecnica di laboratorio regionale Sanità pubblica a Firenze commenta gli ultimi studi che parlano addirittura di contrasto al diabete.

Come agisce il sulforafano contro il diabete?

La scoperta è di un gruppo di ricercatori della Lund University, in Svezia: hanno evidenziato che il sulforafano contenuto nelle Brassicacee, verdure di cui fanno parte i cavoli, i cavoletti di Bruxelles e i broccoli, va ad agire sui geni che predispongono al diabete.

La scienza epigenetica ci dice da tempo che gran parte della nostra espressione genica è influenzata dall’ambiente.

Vuol dire che possiamo controllare come si esprimono i nostri geni?

Assolutamente si. Il sulforafano è una molecola capace di agire sulle funzioni dei geni senza alterare la sequenza nel DNA. Cioè, detto in parole semplici, fa si che il gene si esprima in modo favorevole in termini di effetti sulla salute. Il sulforafano ha importanti proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e una azione importante contro i radicali liberi.