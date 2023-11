Viola, dal Covid alla menopausa delle scimpanzè. "Scoperta che aiuta le donne"

Antonella Viola: "Lo studio su Science che apre scenari impensabili. Un vantaggio per le donne"

La dottoressa Antonella Viola, diventata mediaticamente famosa durante la lotta al Covid in quanto sempre presente in tv durante la pandemia, attraverso un articolo scritto su La Stampa informa di una nuova sensazionale scoperta, questa volta non si tratta di vaccini o di farmaci per combattere il Coronavirus, ma l'attenzione della Viola si concentra sulla "menopausa nelle scimpanzè". Nei giorni scorsi la rivista "Science" ha pubblicato uno studio che - dice la scienziata - per la prima volta ha dimostrato l’esistenza della menopausa nelle femmine di scimpanzé. La ricerca apre nuove frontiere, utili per indagare meglio il rapporto tra ormoni e cervello e la scoperta potrebbe rivelarsi un grande aiuto per le donne. Con la fine del ciclo mestruale, infatti, aumentano i rischi di problemi al cuore e di osteoporosi e studi sugli scimpanzè potrebbero aiutare a prevenirli e indagarli meglio.

A rendere la questione ancora più intrigante c’è il fatto - prosegue Viola su La Stampa - che la menopausa sembrerebbe riguardare noi umane e solo cinque specie di mammiferi acquatici, tra cui le orche. Noi donne saremmo dunque le uniche femmine terrestri a vivere così a lungo senza poterci riprodurre. A questo ristretto numero di specie si sono aggiunte adesso grazie allo studio Science le scimpanzè e quindi le donne non sono più le uniche terrestri. Ma uno degli ambiti ancora da esplorare è proprio la connessione tra i cambiamenti ormonali e la salute del cervello. E questo è un tema fondamentale per permettere alle donne, sempre più longeve, di poter contare su una medicina finalmente disegnata per i loro bisogni.