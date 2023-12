Mes, Molinari (Lega): "Approvarlo non significa utilizzarlo"

Il capogruppo alla Camera del Carroccio ad Atreju

Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari intervenendo dal palco della festa di Atreju ha dichiarato: "Approvare il Mes non significa utilizzarlo. Stiamo eventualmente ragionando su clausole di salvaguardia che diano al Parlamento il controllo del governo. Noi come Lega siamo sempre stati contrari, riteniamo che le modifiche di oggi siano peggiorative rispetto ad allora. Quindi la nostra posizione resta contraria". E aggiunge: "Come sul patto di stabilità non ci conviene, riteniamo che anche sul Mes visto che all'Italia non conviene, si possa tenere il punto", ha concluso.

Mes: Borghi (Lega), denuncio Gualtieri per infedeltà in affari di Stato

"Ecco qui il testo della denuncia da me presentata nei confronti di Gualtieri per infedeltà in affari di Stato. Qui non esiste nessun equivoco di fax o data, nessuna autorizzazione di nessun tipo. L'assenso al testo del Mes (da lui confessato) fu dato del tutto contro mandato". Lo annuncia su X il senatore della Lega Claudio Borghi.