Fiducia in Salvini dal 41 al 23%. La Lega paga il sostegno a Draghi

Le cose migliori fatte da Salvini: le posizioni su immigrazione e sicurezza, i leghisti apprezzano anche le esperienze da ministro

La fiducia in Matteo Salvini è scesa dal picco del 41% del biennio 2018-2019 al 23%, comunque superiore al 21% del 2013 quando diventò segretario della Lega. E' il dato principale del radar Swg che Affaritaliani.it pubblica integralmente.

Le cose peggiori fatte da Salvini: gli elettori della Lega non hanno digerito il sostegno a Draghi, in generale non viene perdonato l’estremismo.



INTEGRALE IL RADAR SWG