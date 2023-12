Superbonus 110%, sorpresa nella Legge di bilancio: arriva la proroga

Superbonus 110%, il governo Meloni concede la proroga di due mesi. Le categorie interessate

Il governo Meloni sta ancora mettendo mano alla manovra e comincia ad esserci preoccupazione nella maggioranza, perché se non dovesse essere votata dal Parlamento entro la fine dell'anno si potrebbe correre il rischio del temuto "esercizio provvisorio", situazione che metterebbe in grande difficoltà il Paese. Ma su questo fronte l'esecutivo si sente tranquillo e continua a modificare il testo base. L'ultima novità - si legge su Il Messaggero - riguarda il Superbonus 110%. In Commissione Bilancio spunta un intervento sul Superbonus. Sul tavolo c’è una Sal (Stato avanzamento lavori) "straordinaria" che i condomini potranno presentare il 31 dicembre e per coprire con il bonus del 110% tutte le lavorazioni effettuate nel 2023. Le regole del Superbonus prevedono che le fatture possano essere presentate allo sconto tramite due Sal intermedie, ciascuna che deve coprire minimo il 30 per cento dei lavori, e poi una Sal a saldo finale.

Ma se per esempio, - prosegue Il Messaggero - un condominio non ha raggiunto queste percentuali, rischia di perdere la possibilità di scontare le fatture con il 110 per cento pur avendo effettuato alcuni lavori nel 2023. Il rischio è soprattutto per quelli messi a terra negli ultimi due mesi dell’anno. La norma adesso è nelle mani del Tesoro e della Ragioneria. E va detto che sul tema Superbonus il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sempre tenuto la porta sbarrata, per evitare ulteriori strappi sui conti. Ma la Sal straordinaria non consentirebbe l’apertura di nuovi cantieri, soltanto la possibilità magari di poterne chiudere qualcuno. Molti condomini potrebbero trovarsi infatti in difficoltà avendo avviato i lavori contando sul bonus del 110%. Se dovessero trovarsi nella condizione di dover finanziare gli interventi di tasca propria potrebbero decidere di bloccare i cantieri. Probabilmente già oggi si saprà se la Ragioneria avrà dato disco verde all'emendamento.