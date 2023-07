Meteo agosto, pioverà tutto il mese. Niente caldo. Vacanze rovinate

Meteo agosto, sembrerà già autunno



Dopo tutto questo caldo, non è che pioverà per tutto il mese di Agosto? Questa è la domanda ricorrente negli ultimi giorni, dunque abbiamo analizzato le mappe per cercare di capire cosa ci aspetta nel periodo clou delle VACANZE estive degli italiani. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Per rispondere alla domanda dobbiamo come al solito analizzare le proiezione sul lungo periodo, le cosiddette previsioni stagionali, una serie di indici (solari, atmosferici, oceanici e altro) e le possibili tele connessioni ("se in questa parte del pianeta succede questo, allora statisticamente dopo po' di tempo in quell’altra parte del pianeta succederà quest'altro…").

Un tempo decisamente poco affidabili e mero oggetto di studio e di interesse per curiosi e appassionati, le previsioni stagionali sono oggi diventate un valido strumento di prognosi scientifica, con decisivi contributi nella valutazione climatica a più lunga scadenza.

In Europa leader del settore è proprio il Centro Europeo, con fresca nuova sede in Italia, a Bologna.

Ebbene, sulla base degli ultimi aggiornamenti, anche per Agosto ci aspettiamo temperature diffusamente oltre la media tra +1 e +3°C su buona parte dell'Italia.

Analizzando la mappa qui sotto salta subito all'occhio l'anomalia termica praticamente su tutta l'Europa meridionale, in particolare sul bacino del Mediterraneo a causa probabilmente di una maggiore ingerenza del famigerato anticiclone africano. Ciò significa che è lecito attendersi nuove ondate di calore più forti e persistenti anche sul nostro Paese tra la fine della prima decade e tutta la seconda parte del mese. Temperature sopra la media climatica ad Agosto (fonte: ECMWF)E' questa dunque una prima preoccupazione per le prossime settimane, peraltro in linea con quella degli ultimi anni, durante i quali il problema del cambiamento climatico si sta facendo sempre più evidente e pressante, anche sul nostro Paese. A rendere ancor più insopportabile il caldo sono gli alti tassi di umidità (l'afa) e il motivo è tutto geografico: infatti, le masse d'aria calda in arrivo dal continente africano si arricchiscono di umidità transitando sui nostri mari e questo inciderà sui tassi di umidità, provocando disagio fisico.

La novità dell'ultimo aggiornamento, tuttavia, non riguarda le temperature, bensì il rischio più che concreto di improvvisi e forti temporali. La seconda mappa che vi proponiamo, sempre del Centro Europeo, mette in evidenza un surplus di piogge proprio sull'Italia, in particolare sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche.