Meteo, attacco all'Italia dal Polo Nord. Gelo intenso e neve in pianura

Meteo, attacco artico contro il nostro Paese



Prossima settimana: dopo Santa Lucia sono in arrivo importanti novità. A livello emisferico sono in atto dei grandi movimenti e le conseguenze non si faranno attendere fin sull'Italia, a conferma di un mese di Dicembre molto dinamico e movimentato come non capitava da diverso tempo. lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. La prossima settimana si aprirà con il ritorno dell'alta pressione dopo le tante piogge e nevicate dell'ultimo periodo: da Lunedì 11 Dicembre spazio dunque ad una maggiore stabilità atmosferica, anche se non mancheranno locali piovaschi sul versante tirrenico, specie sull'alta Toscana, dovuti ai venti di Libeccio. Altrove ci saranno ampi spazi soleggiati, con il rischio però del ritorno di foschie o nebbie di notte e al primo mattino, specie sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro.

Ma veniamo ora alla grossa novità attesa da Mercoledì 13 Dicembre (Santa Lucia) in avanti. Da una vasta depressione tutt'ora presente sulla Scandinavia si staccherà un fronte freddo alimentato da correnti d'aria di origine artica che, dopo aver attraversato tutta l’Europa centro orientale, farà il suo ingresso sull'Italia dalla porta della Bora. Già dal pomeriggio di Mercoledì ci aspettiamo raffiche intense di Maestrale sulla Sardegna e le prime precipitazioni sulla Lombardia e sulle regioni del Nordest, nevose solo a quote di medio e alta montagna. Successivamente, il peggioramento dovrebbe velocemente estendersi alle regioni del Centro, con rovesci anche di forte intensità, specie sul versante adriatico.Infine, il maltempo raggiungerà il Sud tra Giovedì 14 e Venerdì 15 dove non mancheranno piogge battenti ed intensi venti dai quadranti settentrionali. Nel frattempo, da Ovest inizierà ad avanzare un vastissimo campo di alta pressione che potrebbe rappresentare una decisiva svolta in vista soprattutto del periodo natalizio.