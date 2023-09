Meteo, altro che caldo africano: l'autunno irrompe sull'Italia. Ecco quando

L'autunno irrompe sulla Penisola già a settembre: previsioni meteo

Canotte, mini shorts, occhiali da sole e crema solare: ancora per poco sull'Italia si respirerà aria d'estate. L'autunno è infatti alle porte. Se da un lato questo avvio di mese sarà caratterizzato dall'arrivo dell'alta pressione africana Bacco, così simpaticamente chiamato onore del Dio del Vino: spazio dunque a un super caldo, dall'altra- secondo rivela Meteo.it, la seconda parte del mese potrebbe risultare burrascosa e per certi versi anche pericolosa: potrebbe scoppiare l'autunno.

Ecco le previsioni nel dettaglio. Secondo Meteo.it i modelli parlano chiaro: "nella prima settimana del mese, almeno fino a 5-6 Settembre, gran parte del Mediterraneo centrale e anche l'Italia resteranno sotto il dominio dell'anticiclone Bacco: questo si tradurrà in un periodo all'insegna di una grande stabilità atmosferica e di valori termici che potrebbero addirittura sfiorare localmente i 40°C, specie in Sardegna.In seguito, con buona probabilità, l'anticiclone potrebbe continuare a distendersi sull'Europa centro-meridionale, a garanzia di bel tempo e di temperature che resteranno su valori pienamente estivi.Potremmo avere a che fare con una vera e propria Estate settembrina tra l'8 e il 15 del mese, con la colonnina di mercurio che potrebbe tornare a salire nuovamente a lambire le soglie dei 35°C su alcune regioni.L'estate settembrina viene tipicamente apprezzata per le sue temperature calde, ma non estreme e dunque molto gradevoli, intorno ai 30°C durante le ore centrali del giorno. Di notte non farà troppo caldo, con valori minimi inferiori ai 20°C".