Meteo: caldo anomalo, ecco quando finisce. Quando farà freddo con neve

Meteo: caldo anomalo, ecco quando finisce e torna il freddo invernale



Prossima settimana: avvio con un super anticiclone poi, col passare dei giorni, ci attende una decisa svolta entro San Silvestro con conseguenze su molte delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. La settimana si aprirà il giorno di Natale all'insegna della stabilità atmosferica grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione che garantirà tanto sole da Nord a Sud, salvo locali nebbie sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro di notte e al primo mattino. Visto l'origine della masse d'aria in seno all'anticiclone (dal Nord Africa) le temperature si manterranno su valori decisamente miti per il periodo con punte fino a 14-15°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Almeno fino a Venerdì 29 Dicembre non sono previsti scossoni di rilievi poi ecco la svolta.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli iniziano a fiutare dei movimenti interessanti con l'arrivo di una perturbazione in discesa dal Nord Europa sospinta da aria fredda ed instabile; largo quindi ad un vero e proprio sblocco atmosferico.Tempo in peggioramento verso San Silvestro col ritorno di pioggia e neve

Se ciò venisse confermato è lecito attendersi proprio per la notte di San Silvestro il ritorno in grande stile delle precipitazioni localmente anche molto intense. Da valutare poi la possibilità di nevicate, tutto dipenderà dal freddo in ingresso e da dove si formeranno i minimi depressionari; avremo modo di riparlarne nei prossimi editoriali.