Meteo, caldo dura poco. Ciclone sull'Italia, tanta pioggia. Dove e quando

Meteo, caldo africano? Non illudetevi. Dura poco, pochissimo



Sono appena arrivate le mappe aggiornate per il prossimo weekend e il Ponte del Primo Maggio: ebbene, l'Italia rischia di trovarsi sulla traiettoria di una serie di perturbazioni in discesa dal Nord Europa.Ma attenzione, gli effetti non saranno uguali su tutte le regioni. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Quante volte vi sarà capitato di sentire esclamazioni come "che tempo pazzo" oppure "non si sa più come vestirsi con questi sbalzi di temperatura"! Ma cosa determina questi repentini cambi del tempo da un giorno all'altro, da una settimana all'altra?La risposta va cercata nei possenti movimenti atmosferici delle masse d'aria a scala emisferica. In termine tecnico queste immense manovre atmosferiche vengono definite "scambi meridiani": l'aria fredda scende verso le medie latitudini dal Nord Europa/Atlantico, raffreddandole, mentre l'aria calda subtropicale africana sale verso l'Europa.

Ebbene, il fine settimana si aprirà Sabato 29 Aprile all'insegna della stabilità atmosferica grazie a una temporanea rimonta dell'alta pressione. Tuttavia col passare delle ore avvertiremo i primi segnali di un cambiamento del tempo ed infatti entro la serata scoppieranno dei temporali specie sulle zone montuose di Alpi e Appennini. Questo sarà il preludio a un ben più corposo peggioramento atteso per Domenica 30 quando è previsto l'arrivo di un vortice che piloterà una perturbazione in discesa dal Nord Europa che darà il via ad una sventagliata temporalesca. Fronti perturbati verso l'Italia tra weekend e Ponte del Primo MaggioL'Italia, e in particolare le regioni del Centro-Nord, rischia di trovarsi in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono masse d'aria di origine diversa. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi: il calore che si accumula nei bassi strati dell'atmosfera aumenta il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate.

Il passaggio del vortice lascerà una ferita aperta nel campo della pressione su buona parte dell'Europa, una sorta di canale in cui transiteranno altri fronti perturbati. Ed infatti proprio durante la giornata del Primo Maggio (Festa dei Lavoratori) un secondo ciclone punterà l'Italia innescando una nuova fase di intenso maltempo. Secondo gli ultimi aggiornamenti al momento le zone maggiormente a rischio saranno quelle del Nord, i settori tirrenici e la Sardegna.