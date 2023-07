Meteo, calo delle temperature. Ecco dove e di quanto. La mappa

Meteo, fresco in arrivo. La mappa

Non ha certo tradito le attese l'anticiclone Caronte, immaginato come nella mitologia greca e romana alla stregua del traghettatore dell'Ade: ci ha davvero proiettato nel cuore dell'Estate!Tanto caldo e soprattutto tanta afa stanno avvolgendo il nostro Paese dove si stanno continuamente battendo dei record.

Arrivano tuttavia anche notizie confortanti per chi non sopporta proprio questo contesto climatico. Nei prossimi giorni, infatti, alcune regioni potranno godere di una rinfrescata, anche se piuttosto contenuta.Ma andiamo per gradi. Il grande caldo insisterà da Nord a Sud anche nelle prossime ore, con temperature fortemente sopra media. Ci attendiamo infatti picchi ben al di sopra dei 40°C soprattutto al Sud, sulle due Isole Maggiori e su gran parte del Centro dove le colonnine di mercurio raggiungeranno anche i 46/47°C.Si manterrà inoltre molto elevato il livello di disagio fisico a causa di un'afa sempre più opprimente tant'è che il Ministero della salute ha annunciato che saranno ben 23 le città da bollino rosso.

Segnali di cambiamento si registreranno a partire da Giovedì 20 quando l'anticiclone perderà un po' del suo smalto a ridosso delle regioni del Nord. Una maggiore ingerenza temporalesca, infatti, colpirà parte delle regioni settentrionali, innescando un moderato ricambio dell'aria e un conseguente calo termico, atteso marginalmente anche su alcuni tratti del Centro. Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le differenze di temperatura massima tra Mercoledì 19 e Giovedì 20 Luglio: si noti come Giovedì i valori termici perderanno fino a 4/6°C nelle aree colorate in blu, mentre nelle zone evidenziate con il colore azzurro le differenze saranno inferiori.Poco cambierà sul resto del Paese dove, specialmente al Sud e sulle due Isole Maggiori, caldo e afa continueranno a colpire indisturbati in quanto Caronte sarà ben lungi dal mollare la presa.





Fonte: www.ilmeteo.it





Differenza di temperatura massima tra Mercoledì 19 e Giovedì 20. Se tutto verrà confermato, dunque, almeno fino a Sabato le regioni del Nord e parte di quelle del Centro potranno godere di un contesto climatico un po' più consono ai nostri standard, mentre altrove continueremo a vivere scenari ancora roventi e sopra media in maniera anomala.