Meteo, ciclone sull'Italia, in arrivo maltempo e neve

Nelle prossime ore dal Nord Africa un insidioso ciclone raggiungerà il Mar Ionio. Inizieranno così giornate improntate al maltempo su molte regioni. La neve cadrà a quote collinari, localmente anche in pianura. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che mercoledì piogge via via più diffuse e forti dalla Sicilia raggiungeranno la Calabria.

Meteo, in arrivo nubifragi sulle coste ioniche e venti a 90 km/h

Saranno possibili nubifragi e mareggiate intense sulle coste ioniche di queste regioni dove i venti soffieranno fino a 90 km/h. Tanta pioggia anche sul resto dell’isola e sulla Campania. Il maltempo continuerà ad interessare le regioni adriatiche e anche la Romagna. La neve cadrà copiosa, a tratti molto abbondante su tutti i rilievi, sopra i 1000 e 1400 metri in Calabria e Sicilia, a quote collinari (3-500 metri) sul resto del Sud e del Centro, fin sulle coste in Romagna.

Meteo, freddo e neve al Centro-Sud, pioggia e schiarite al Nord

Giovedì, il ciclone si sarà portato sul basso Tirreno. Maltempo generale al Centro-Sud con precipitazioni insistenti, molto forti su Calabria, Basilicata, Puglia e Abruzzo. Tempo in rapido peggioramento anche su Toscana ed Emilia Romagna dove la neve potrà cadere fino in pianura al mattino. Sugli Appennini la quota neve sarà via via più alta. Tempo meno piovoso, ma instabile al Nord. Temperature ancora molto fredde per il periodo. Clima molto ventoso.

Meteo, da venerdì primi accenni di primavera al Nord, instabilità al Centro-Sud

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da venerdì la situazione molto lentamente comincerà a migliorare. Le temperature subiranno un importante aumento con valori che torneranno a superare i 13-16°C. Il tempo rimarrà ancora instabile sulle regioni adriatiche e al Sud con altri rovesci e alcuni temporali. Nel corso del weekend il sole sarà via via più prevalente al Centro-Nord, persisterà ancora una certa instabilità al Sud, ma con un clima decisamente più mite ovunque.