Meteo, ciclone sull'Italia. Nuovo severo maltempo e clima sempre più freddo

Meteo weekend, ciclone si abbatte sull'Italia



Estate di San Martino rinviata. Il prossimo fine settimana in Italia si preannuncia in parte ancora disturbato da condizioni meteorologiche avverse, a causa di un vortice ciclonico posizionato intorno al Regno Unito che sta spingendo verso il nostro Paese correnti di aria fredda. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Questa situazione sta influenzando in modo significativo lo scenario meteo-climatico italiano, portando variazioni notevoli sia nelle temperature, sia nelle condizioni atmosferiche.Per Sabato 11 tuttavia, le ultime elaborazioni indicano una giornata di tregua rispetto al maltempo recente. Nonostante ciò, si prevedono alcuni modesti disturbi concentrati principalmente sull'area del basso Tirreno. Qui è consigliabile tenere un ombrello a portata di mano.Durante il giorno, il clima si manterrà piacevole e moderatamente fresco, ma le temperature caleranno sensibilmente durante la notte, soprattutto nel Nord Italia e nelle vallate interne del Centro dove sono previsti ampi rasserenamenti. Inoltre, si attendono banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino, specialmente nella Valle Padana, fenomeno tipico di questo periodo dell'anno.

La situazione cambierà drasticamente nella giornata di Domenica 12 soprattutto nel corso del pomeriggio. I venti freddi di Maestrale si intensificheranno, portando alla formazione di una circolazione ciclonica sull'Italia. Questo porterà maltempo nelle regioni centrali e meridionali in particolare sul comparto tirrenico, con previsioni di piogge diffuse, temporali e venti sostenuti. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, dando l'impressione di un freddo più tipico del tardo autunno. Nel Nord Italia invece, le condizioni meteorologiche saranno relativamente migliori. Grazie alla barriera naturale offerta dalle Alpi, molte regioni, specialmente quelle del Nordovest, saranno maggiormente protette. Tuttavia, il Nordest vedrà una maggiore copertura nuvolosa, con possibili piogge in Emilia orientale e Romagna.Insomma, ci attende un fine settimana diviso in due, con un Sabato 11 dove si potrà godere di una maggior quiete atmosferica e una Domenica 12 invece sotto il segno di un freddo maltempo tardo autunnale.