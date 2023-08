Meteo, crollo delle temperature e piogge. Cambia tutto. Imminente

Meteo, svolta vicinissima



Almeno fino a Giovedì 24 Agosto l'Italia con una vera e proprio tempesta di caldo. Ma ci sono novità, arriverà una svolta! Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La vera "Heat Storm" (tempesta di caldo, in italiano, si usa in meteorologia per descrivere un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie) è attesa con l'avvio prossima settimana. Da Lunedì 21 infatti il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese dove il caldo più intenso colpirà ancora una volta soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma anche parte del Sud. Cominceremo a rilevare punte anche prossime ai 38/39°C sulla Valle Padana con picchi anche di 40°C sulla Sardegna e nelle aree più interne del Centro specie in Toscana.

Detto ciò, è più che lecito domandarsi quanto durerà questa nuova e forte fiammata africana. Gli ultimi aggiornamenti prevedono che questo caldo possa durare almeno fino a Giovedì 24 Agosto, poi l'arrivo di aria più fresca dal nordatlantico potrebbe portare tanto maltempo e temperature in calo specie al Centro-Nord, ancora caldo invece al sud. La data da segnare col cerchietto rosso sul calendario è quella del 24-25 Agosto, quando la burrasca potrebbe investire in pieno anche l'Italia. Visti i forti contrasti termici ed igrometrici previsti (caldo ed umido preesistente portato dall'anticiclone africano Nerone), il pericolo maggiore riguarderebbe, almeno con i dati attuali, le regioni del Centro Nord: le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi.