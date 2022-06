Meteo: fine del caldo africano, piogge e fresco. Ora c'è una data

"Correnti atlantiche più fresche potrebbero portare rovesci a partire dalle regioni settentrionali, per estendersi anche al Centro-Sud"



Non una rottura. Non una svolta clamorosa, ma qualcosa si vede all'orizzonte. Paolo Sottocorona, uno dei meteorologi più stimati d'Italia, spiega ad Affaritaliani.it che osservando le carte a lungo periodo dalla metà della prossima settimana si vede la possibilità - essendo una tendenza a 8-10 giorni è impossibile parlare di certezza - di un cambiamento del tempo con un'attenuazione del caldo torrido".



"A parte qualche temporale oggi al Nord, l'alta pressione sarà molto forte almeno fino al prossimo weekend e all'inizio della prossima settimana, poi "correnti atlantiche più fresche potrebbero portare rovesci a partire dalle regioni settentrionali, per estendersi anche al Centro-Sud, con un'inevitabile abbassamento delle temperature" che sono decisamente sopra le medie del periodo. E, comunque, sottolinea Sottocorona, "non è ipotizzabile che una situazione di questo tipo con un'alta pressione così forte duri ancora a lungo. La mia non è una previsione ma una valutazione che si basa sulla statistica".