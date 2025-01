Meteo fine settimana: ombrelli aperti dai Giorni della Merla alla Candelora ma le temperature saranno miti

Meteo fine settimana: le temperature fino ai primi giorni di febbraio saranno più alte di 2 gradi rispetto alla media

L’Anticiclone delle Azzorre sta per partire per una lunga vacanza in Danimarca: di conseguenza l’Italia sarà di nuovo terra di conquista da parte di cicloni carichi di pioggia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’allungamento dell’alta pressione delle Azzorre verso l’Inghilterra e poi la Danimarca costringerà i flussi perturbati a deviare verso il nostro Paese. Un primo ciclone dal Golfo di Biscaglia, tra Francia e Spagna, sta già scendendo rapidamente verso il Mediterraneo: a causa di questa discesa verso sud, si prevede nelle prossime ore un peggioramento tra Liguria e Piemonte con piogge e nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi.

Nel corso della giornata qualche piovasco bagnerà anche la Sardegna dove i venti saranno anche a tratti tesi, mentre continueranno le precipitazioni sul Nord-Ovest. Sul resto del Paese si prevede tempo asciutto con ampie schiarite al Sud e sul versante adriatico. Le correnti instabili di questo primo ciclone si uniranno alle spire di un altro vortice in approfondimento tra Algeria e Tunisia: questo lungo canale di bassa pressione, tra Francia e Tunisia, causerà ulteriori piogge venerdì 31 gennaio dal Nord-Ovest verso Toscana, Lazio e Sardegna con temperature sempre leggermente sopra la media del periodo. I giorni della Merla (29-30-31 gennaio) chiuderanno con un’anomalia termica positiva di +2°C rispetto al clima del periodo, in pratica avremo Giorni della Merla miti e non ci sarà il freddo previsto dalla tradizione popolare.

Anche il primo giorno di febbraio vedrà ombrelli aperti su Nord-Ovest e Sardegna, localmente anche al Nord-Est, poi dal pomeriggio-sera la situazione cambierà: il ciclone algerino-tunisino salirà in cattedra, porterà un peggioramento al Sud e dominerà le condizioni meteo della Santa Candelora, domenica 2 febbraio. Domenica il maltempo si concentrerà, infatti, sulle regioni meridionali, interessando in parte il Centro, specie settore adriatico: in pratica, avremo piogge importanti su Sardegna, tutto il Sud e parte delle adriatiche dal Molise fino alle Basse Marche. Altrove, al Nord e tra Toscana ed Alto Lazio il tempo sarà decisamente buono.

Il 2 febbraio è una data meteo importante in giro per il mondo: in base a detti e tradizioni popolari si cerca di capire quanto durerà ancora l’inverno; negli Stati Uniti d’America il 2 febbraio è il Giorno della Marmotta (in inglese Groundhog Day) che ricorre annualmente fin dal 1887. Se la Marmotta al risveglio vede la propria ombra (tempo buono con il sole) allora l’inverno durerà altre 6 settimane, altrimenti sarà già agli sgoccioli. In Italia abbiamo tanti detti popolari per il 2 febbraio, per la Candelora: viste le condizioni meteo in arrivo, prendiamo il detto calabrese che riporta: ‘Da Candelora ill'nvernu simu fora, ma si chiovi e ventu tira, ill'nvernu simu intra’ (...se piove e tira vento, dell’inverno siamo dentro). In questo caso, visto che per la Santa Candelora in Calabria pioverà e tirerà vento, non ci resta che aspettare qualche altra settimana per eliminare i vestiti invernali: è probabile che a febbraio un po’ di freddo arriverà e che l’inverno non sarà ancora finito.

Meteo fine settimana nel dettaglio