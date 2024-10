Meteo fine settimana: piccola tregua poi l'ex uragano Kirk porta piogge e nubifragi

Meteo fine settimana: stop alle piogge già da domani ma da giovedì si riparte anche con precipitazioni intense

Dopo il forte maltempo di ieri è in arrivo una fase asciutta, anche se di brevissima durata. Già domani, giovedì 10 ottobre, il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione: si tratterà di un fronte perturbato associato all’ex-Uragano Kirk. Questa è l'analisi di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

L’uragano Kirk è partito dall’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, più di 10 giorni fa, ha sfiorato le Bermuda e poi ha virato in modo estremo verso est; dopo aver raggiunto la categoria 4, con venti ad oltre 210 km/h, il vortice è transitato a nord delle Azzorre come tempesta tropicale e ha puntato il continente europeo. Nelle ultime ore, in modo raro ed anomalo, Kirk si è avvicinato alla terraferma, esattamente tra Portogallo e nord della Spagna: da quella posizione sta inviando qualche rovescio e un vento sostenuto verso l’Italia, ma il grosso arriverà domani. Tra la penisola iberica e la Francia già nel pomeriggio si avranno, invece, raffiche oltre i 140 km/h, in particolare sul Golfo di Biscaglia, ma anche da Bordeaux fino a Parigi.

Giovedì l’ex-Uragano Kirk transiterà poi dalla Francia verso la Germania e da questa posizione invierà marcato maltempo sull’Italia: sono previste al mattino piogge intense su Liguria e Lombardia, un po’ come successo nella giornata di martedì 8. Dal pomeriggio le spire di Kirk spingeranno piogge copiose verso il Triveneto e tutto il versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania. Protagonista della giornata, insieme alla pioggia, sarà il vento: sul settore occidentale soffierà una burrasca di Libeccio, sul versante adriatico avremo una forte Sciroccata con mari molto mossi o agitati quasi ovunque.

I forti venti meridionali causeranno anche un repentino aumento delle massime all’estremo Sud: in Sicilia arriveremo a 34°C, in Puglia supereremo i 30°C, saranno anomali anche i 28°C delle Marche e dell’Abruzzo. Vivremo una situazione meteorologica storica, con il passaggio dell’ex-Uragano Kirk nel cuore del Continente.

A sorpresa nel weekend, dopo l’ex-Uragano Kirk, tornerà invece l’Anticiclone Africano: venerdì avremo ancora un cielo nuvoloso al Nord-Est, in Toscana e su parte del Sud, ma da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque. Le temperature torneranno a salire anche al Centro-Nord e il passaggio di Kirk sarà solo un lontano ricordo, ma prima di arrivare al weekend prestiamo massima attenzione a questa figura tropicale che dopo più di 10 giorni ha deciso di entrare prepotente nel cuore dell’Europa.

Meteo fine settimana nel dettaglio