Meteo pazzo, inizio d'autunno più freddo che mai. "Come la Tombola o il Lotto...". Ecco che cosa sta succedendo al clima

Sono trent'anni che l'inizio dell'autunno non era così freddo al Nord, Milano come esempio ma non solo. Qualcosa di strano visto il global warming, che cosa sta accadendo? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Paolo Sottocorona, uno dei maggiori esperti in Italia di clima e meteo. "Il surriscaldamento del pianeta che in atto non vuol dire che farà sempre più caldo, esiste anche il fattore random. Statisticamente ci saranno sempre periodi più caldi alternati a periodi meno caldi o più freddi, un andamento ad alti e bassi. Io faccio l'esempio della Tombola: se pesco il numero 12 e lo rimetto dentro, lo stesso 12 potrebbe uscire due volte dopo, venti, duecento volte dopo o in teoria mai più. Il meteo funziona come il Lotto con i numeri ritardatari. Esiste l'effetto casualità. L'Italia comunque non è fra i Paesi dove farà più freddo, anzi al contrario".



"La temperatura globale è cresciuta di 1,5 gradi e in Italia 2-2,5 gradi. Ma, ripeto, c'è l'effetto casualità e il 2024 non sarà probabilmente l'anno più caldo. Questa estate abbiamo avuto 37-38 gradi ma l'anno scorso abbiamo superato i 40. Poi bisognerà vedere fino a dicembre che cosa accade, l'anno non è ancora finito e, ripeto, l'aumento delle temperature globali si verifica ogni anno ma localmente, come in Italia, potrebbe esserci un anno nella norma o perfino sotto la norma. La variazione va valutata nei decenni. Può darsi che quest'anno, almeno in Italia perché non vale per tutto il pianeta, ci sia un anno di pausa, un mezzo passo indietro. Ben venga, basta che non faccia alluvioni ovviamente. Però non vuol dire che ci sarà un inverno freddo con il ritorno della neve in pianura al Nord come negli anni '80, non si può escludere che accade, ma non è affatto detto", conclude Sottocorona.