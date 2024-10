Sfera Ebbasta, Cupido vale 3 milioni di euro ma il rapper non si ferma: nasce la nuova holding. Ecco tutti gli affari del cantante

Sfera Ebbasta, il rapper milanese rafforza il suo impero: nasce la nuova Money Gang Holding Srl. I dettagli

Mentre ha consigliato su Instagram un costoso check-up al San Raffaele di Milano attirandosi molte critiche, “Sfera Ebbasta”, il rapper che all’anagrafe risulta come Gionata Boschetti, ha costituito una nuova holding.

Qualche settimana fa, infatti, a Pero davanti al notaio Luigi Magnaso s’è presentato lo stesso Boschetti per costituire la nuova Money Gang Holding srl di cui è amministratore e socio unico. Il capitale di 10mila euro è stato sottoscritto per 2mila euro in contanti dal rapper e per i restanti 8mila euro mediante conferimento dell’80% che lo stesso deteneva nella Cupido srl, la sua società di showbusiness (promozione discografica e musicale, organizzazione di concerti e spettacoli).

Il valore del conferimento è stato asseverato da una perizia della commercialista Rosa Calò che ha determinato il patrimonio netto di Cupido in circa 3 milioni di euro. In effetti la Cupido è in buona salute perché ha chiuso il 2023 con ricavi saliti anno su anno da 1,9 a 3,5 milioni e un utile più che raddoppiato da 696mila euro a 1,6 milioni.

La società vede come socio di minoranza Sabrina Garufo, la madre del rapper, che ne è amministratrice unica. "Sfera Ebbasta" è anche socio col 35% della casa di produzione musicale Bhmg, di cui gli altri azionisti sono i produttori e dj Paolo Alberto Monachetti (nome d'arte Charlie Charles) e Pablo Lombroni Capalbo (nome d'arte Shabo). La società ha chiuso il 2023 con ricavi per 646mila euro e un utile di 122mila euro.