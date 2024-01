Meteo: freddo fino a meno 40 gradi verso l'Italia. La data della svolta

L'Inverno entra nel vivo, dopo la Befana arrivano freddo e neve, anche sull'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature sopra la media e da un'assenza pressoché totale di precipitazioni, nelle prossime settimane il Generale Inverno alzerà la voce. Il tutto a causa di grandi movimenti a livello emisferico che daranno il via ad una discesa di aria gelida verso il bacino del Mediterraneo che sarà in grado di capovolgere completamente le condizioni meteo climatiche nel giro di pochissimi giorni.

Stiamo parlando di masse d'aria gelide di estrazione artica (tra Scandinavia e Russia) con valori fino a -30°C/-40°C. Il freddo, ovviamente, arriverebbe attenuato sul nostro Paese, dovendo attraversare l'intero Vecchio Continente, indicativamente dall'8-9 Gennaio 2024 (dunque dopo il weekend della Befana).

Se confermata, si tratterebbe della prima seria ondata di freddo di questo finora anomalo Inverno, con valori che scenderebbero ben sotto lo zero in molte città del Centro-Nord specie di notte e primo mattino.Masse d'aria gelide (in azzurro) verso l'Italia dopo la Befana; poi possibile ciclone con neve

Da valutare, inoltre, la possibile interazione tra il freddo in discesa dall'Artico e la formazione di un ciclone proprio sul Mediterraneo che potrebbe dar vita ad un periodo molto movimentato e dinamico.

Vista la distanza temporale non possiamo ancora scendere nei dettagli, ma siamo certamente in grado di affermare che ci aspetta una fase decisamente più dinamica e fredda, con il rischio di nevicate fino in pianura e sulle coste qualora si formassero dei minimi depressionari sul mar Mediterraneo.