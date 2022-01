Meteo gelo confermato, temperature giù di 15 gradi! Clamoroso

Meteo, svolta gelida dalla Befana



Ci sono importanti novità sul fronte temperature. Lo scenario climatico sull'Italia è infatti destinato a subire un'improvvisa metamorfosi passando così da una fase quasi primaverile ad un ritorno senza mezzi termini del Generale Inverno. Insomma, ora cambia proprio tutto!

L'attuale situazione generale sul nostro Paese vede comunque la presenza di una reiterata alta pressione di matrice africana che in questi giorni ha portato ad un contesto climatico ben lontano dalla norma assumendo su alcune zone d'Italia addirittura connotati primaverili. Ma il grande freddo e la stagione invernale vera e propria non sono molto distanti da noi.



Al di là dell'arco alpino lo scenario meteo-climatico è totalmente diverso e caratterizzato dalle fredde perturbazioni alimentate dai gelidi venti in discesa dalle regioni artiche. Ebbene tutta questa fredda turbolenza nei prossimi giorni comincerà a spingere verso sud e giorno dopo giorno riuscirà a penetrare sul bacino del Mediterraneo costringendo così l'anticiclone africano a un umiliante ritiro verso latitudini più consone alle sue origini.

I primi sentori di cambiamento si avvertiranno già dal giorno 4 di Gennaio quando le temperature inizieranno leggermente a calare a partire delle regioni del Nord. Tuttavia il vero cambiamento si attiverà a cavallo dell'Epifania quando un fronte d'aria fredda inizierà ad interessare il nostro Paese a partire dalle regioni del Nord. Questa prima minaccia farà da apripista ai freddi venti che nei giorni successivi prenderanno il sopravvento riportando così un clima prettamente invernale dapprima sulle regioni settentrionali ed in seguito anche sul resto del Paese.

Insomma, senza troppi giri di parole, gran parte del Paese tornerà a vivere un contesto meteo pienamente invernale con temperature che potrebbero crollare anche di 10/15°C rispetto ai tepori primaverili di inizio d'anno.Nel frattempo vediamo cosa saranno capaci di fare i nostri termometri e per seguire meglio la loro evoluzione e vedere le varie temperature previste nelle città d'Italia, vi consigliamo di scaricare e consultare la nostra APP Ufficiale.



fonte www.ilmeteo.it