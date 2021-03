Meteo, inizio di primavera gelido: temperature giù e neve a bassa quota

Meteo: inizio di primavera tra freddo, neve e piogge

Sabato 20 marzo avrà inizio la primavera. Ma l’atmosfera sembra voglia farci uno scherzo. Da questa data, infatti, delle masse d'aria artica punterebbero su tutta l'Europa, Italia compresa. Il responsabile di questo colpo di coda invernale, fa sapere il team di Meteo.it, sarà l'anticiclone delle Azzorre che dalla sua sede naturale si sposterà fin verso il Regno Unito per poi virare verso la Scandinavia. Questo movimento bizzarro, tipico comunque del mese di marzo, non farà altro che mettere in moto le gelide correnti artiche che dilagheranno dapprima sull'Europa centrale per poi tuffarsi sul Mediterraneo, entrando sia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) che dalla Valle del Rodano (Francia Sudorientale). Con questo tipo di configurazione il clima si raffredderebbe gradualmente con temperature che potrebbero scendere di parecchi gradi sotto la media del periodo. Inoltre, l'aria fredda in arrivo potrebbe creare dei vortici ciclonici carichi di precipitazioni che risulterebbero nevose a quote molto basse.

Meteo: i giorni nel dettaglio

Nella giornata di mercoledì 10 marzo tempo bello e soleggiato sia al nord che al centro Italia. Mentre al sud qualche temporale locale, soprattutto sul basso Tirreno. Nella giornata di giovedì al nord il tempo sarà via via molto nuvoloso o coperto, al centro e al sud splenderà il sole. Per venerdì 12 marzo peggiora il tempo su Triveneto, bassa Lombardia e Liguria di levante. Instabilità al centro sull’alta Toscana e qualche pioggia sugli Appennini. Mentre al sud sarà soleggiato. Si prevede poi un weekend mite e soleggiato, ma un po’ ventoso per la giornata di sabato. Nella giornata di domenica il tempo peggiorerà con tanto vento sui versanti adriatici.