Meteo, maltempo senza fine. Pioggia e neve per tanti giorni (ecco quanti)

Maltempo NO-STOP nei prossimi giorni sul nostro Paese, avvolto da un vero e proprio vortice di pioggia che interesserà ancora tante regioni. E oltre alla pioggia continuerà a scendere la neve in montagna, soprattutto sulle Alpi, come praticamente non si era mai visto in questo Inverno oramai sul viale del tramonto. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Mandato in archivio un Lunedì 26 Febbraio già caratterizzato da un marcato deterioramento delle condizioni meteorologiche, ad iniziare dal Nord, ma poi anche in ampie zone del Centro, tra Martedì 27 e Mercoledì 28 Febbraio la situazione non migliorerà, anzi il nucleo di bassa pressione si intensificherà ulteriormente, posizionandosi nel tratto di mare tra la Sardegna e la Sicilia, per poi spostarsi entro Giovedì 29 Febbraio verso le coste più settentrionali della Tunisia.

Il panorama meteorologico del nostro Paese resterà dunque estremamente instabile e a tratti perturbato, inizialmente ancora al Centro-Nord. Per quanto riguarda le regioni centrali, il maltempo si sposterà da quelle tirreniche verso quelle adriatiche. Si attendono poi precipitazioni intense anche al Sud entro Giovedì 29, anche qui inizialmente sul versante tirrenico e successivamente su quello adriatico.

La neve continuerà a scendere copiosa sui rilievi alpini, generalmente al di sopra dei 1500/1600 metri di quota, nonché sulle vette più elevate dell'Appennino.Prossimi giorni con ciclone sull'Italia e forte maltempo

Analizzando i dati dei Centri di Calcolo non si intravedono cambiamenti significativi nemmeno per la parte conclusiva della settimana: l'Italia, infatti, resterà sotto l'influenza di un'insistente ed insidiosa circolazione ciclonica, pronta a riproporre a più riprese fasi di maltempo, più marcato al Nord.