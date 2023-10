Meteo, neve a bassa quota. Svolta inattesa: arriva subito l'inverno

Meteo, in arrivo neve abbondante come in pieno inverno. Previsioni choc

Per poter iniziare a tracciare una tendenza sul lungo periodo e capire cioè come proseguirà la stagione autunnale fino ad arrivare alle porte dell'Inverno dobbiamo fare affidamento sulle cosiddette mappe stagionali. Un tempo spesso fallaci, sono diventate oggi più affidabili e dunque possono ora diventare un valido strumento di pianificazione e di analisi climatica per quanto riguarda alcuni parametri come piogge, neve e temperature. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il Centro Europeo emette di continuo nuove proiezioni, che mettono in evidenza come la fine dell'Autunno e l'inizio del prossimo Inverno, sebbene si prospettino decisamente più caldi del normale, potrebbero essere decisamente nevosi sulle Alpi oltre i 1200/1500 metri, già dal mese di Dicembre.

Potrebbe sembrare una contraddizione, in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia: le grandi perturbazioni atlantiche, ricche di precipitazioni, nel loro incedere verso l'Italia richiamano spesso correnti d'aria umide e più miti. Per questo motivo le temperature difficilmente risultano gelide o sotto la media; ed infatti è lecito aspettarsi piogge intense su coste e pianura con nevicate solamente sulle nostre montagne oltre i 1000/1500 metri di quota. Molto probabilmente, tra Novembre e Dicembre dovremo fare i conti con un contesto termico (così pare al momento) votato al sopra media termico. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di eventi meteo anche molto freddi su alcuni settori.

Come abbiamo visto anche ultimamente a causa dei cambiamenti climatici è facile passare da un estremo all'altro. Non resta dunque che attendere per vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Ma le nostre montagne, a differenza delle pianure, potrebbero essere pronte per un bel carico di neve.