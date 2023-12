Meteo neve: ecco quando tornerà. C'è la data della fine del caldo anomalo

Meteo neve: le previsioni per i primi giorni di gennaio



In avvio di Gennaio 2024 il Generale Inverno potrebbe tornare a bussare alle porte dell'Italia: tra Capodanno e la Befana dovrebbe aprirsi una fase instabile più fredda con il ritorno pure delle precipitazioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Per poter tracciare una tendenza sul prossimo mese dobbiamo affidarci alle cosiddette previsioni sul medio e lungo periodo: un tempo decisamente poco affidabili e mero oggetto di studio e di interesse per curiosi e appassionati, le proiezioni stagionali sono oggi diventate un valido strumento di prognosi scientifica, con decisivi contributi nella valutazione meteo climatica a lunga scadenza. In Europa leader del settore è il Centro Europeo per la Previsione Meteorologica a Medio termine, con fresca sede in Italia, a Bologna.

Oggi vogliamo presentarvi un nuovo prodotto: la mappa che mostra la probabilità di avere nevicate nelle prossime settimane. Questa elaborazione modellistica valuta tutta una serie di scenari, tra cui il rischio di precipitazioni e le temperature previste alle varie quote, in modo da restituire la probabilità di eventi nevosi a seconda delle zone.



Ebbene, in particolare tra Capodanno e l'Epifania una serie di fronti instabili in discesa dal Nord Europa potrebbero impattare sull'Italia provocando precipitazioni (anche intense) dopo un lungo periodo mite.

Ed infatti, proprio per l'avvio di Gennaio 2024, sussiste la possibilità di neve (25%) sull'arco alpino. Probabilità di nevicate in avvio di Gennaio 2024

Tuttavia, viste le temperature ancora troppo elevate per il periodo (cambiamento climatico) con valori ben oltre le medie climatiche, non sono previste nevicate fino a quote di pianura. Almeno per il momento il grande freddo rimarrà lontano dal nostro Paese e dovremo attendere quanto meno la metà di Gennaio prima di avere un'incursione gelida in grado di riportare i fiocchi fino a bassissima quota.