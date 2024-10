Meteo, neve a bassa quota. Colpo di scena: freddo invernale sull'Italia. Quando e dove

Meteo, neve sotto i 1.000 metri



Per Halloween e il Ponte di Ognissanti è attesa un'ennesima fase di meteo avverso: è ipotizzabile, infatti, l'arrivo di un ciclone freddo in grado di portare tante piogge e pure neve fino a bassa quota. Vediamo nel dettaglio che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Giungono importanti novità sulla tendenza attesa per la fine di Ottobre e l'avvio del mese di Novembre, quando una vasta area depressionaria, alimentata da correnti fredde in discesa dalla Penisola Scandinava, raggiungerà dapprima l'Europa centrale, per poi scendere ulteriormente di latitudine e tuffarsi direttamente verso il Mediterraneo, con conseguenze dirette quindi anche per l'Italia.

Manca ancora troppo tempo per scendere nei dettagli, tuttavia come spesso accade in questo tipo di configurazioni, i primi effetti della perturbazione si sentirebbero proprio per la tradizionale festività di Halloween (31 Ottobre) al Centro-Nord con piogge abbondanti un po' come abbiamo visto già in quest'ultimo periodo. Purtroppo, la storia recente ci insegna che rimane elevato in questi casi il rischio idrogeologico (frane e alluvioni) sui settori dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.

A causa dell'aria fredda che si riverserebbe sul nostro Paese e dunque con il conseguente drastico abbassamento delle temperature, potrebbe tornare pure la neve sulle nostre montagne, fino a quote piuttosto basse per la stagione (anche sotto i 1000 metri) in particolare sull'arco alpino.

Halloween dunque rischia seriamente di essere compromesso dal maltempo, prmai una costante di questo tribolato mese di Ottobre.

E attenzione perché questo trend meteo climatico volto al maltempo rischia di proseguire pure a Novembre, e dunque condizionando il ponte di Ognissanti, con il nostro Paese verosimilmente costretto a fare di nuovo i conti con piogge battenti, a causa di un reiterata area di bassa pressione semi-permanente sul bacino del Mediterraneo.