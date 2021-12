Meteo, neve per la Befana. Ennesimo colpo di scena. Gelo dopo il caldo

Meteo Befana, neve a quote molto basse

Il nuovo anno potrebbe aprirsi con un vero e proprio colpo di scena sul fronte meteo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, proprio in prossimità della Befana, giovedì 6 Gennaio, potrebbe tornare un clima decisamente più invernale sull'Italia per via del veloce passaggio di un vortice ciclonico alimentato da correnti in discesa dal Polo Nord.



Le previsioni per l'Epifania si stanno insomma facendo sempre più interessanti in questo continuo ribaltamento del tempo fatto di estremi, passando da un caldo anomalo al freddo.

Nei primi giorni del 2022 a comandare il tempo atmosferico sull'Italia sarà un vasto campo di alta pressione di origine africana che terrà lontane le perturbazioni, garantendo così estrema stabilità ovunque, nonché tanto sole e temperature tutt'altro che invernali (anche se con delle eccezioni).



Tuttavia, se solo allargassimo il nostro sguardo al quadro sinottico europeo, potremmo osservare come già verso il 4/5 gennaio correnti decisamente più fredde di origine artica sia destinate a scivolare dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo: ciò potrebbe dare il via ad una fase decisamente più burrascosa.

Secondo l'ipotesi appena emersa con l'ultimo aggiornamento l'ingresso dalla Porta della Bora di queste masse d'aria artiche potrebbe alimentare un vortice ciclonico sui nostri mari. Se ciò dovesse essere confermato, è lecito aspettarsi per il periodo conclusivo delle feste un tempo più piovoso con il rischio anche di rovesci temporaleschi, specie sul versante tirrenico.



Bisognerà a quel punto valutare le temperature, in quanto non è da escludere un ritorno della neve fino a quote piuttosto basse. Per la statistica, questa non sarebbe affatto un'anomalia: le prime settimane di gennaio rappresentano infatti per gran parte d'Italia il periodo climaticamente più freddo dell'anno. Vedremo dunque se il generale inverno deciderà anche stavolta di alzare la voce agli albori di un anno solare.



