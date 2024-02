Meteo, neve sull'Italia: abbondante. E piogge battenti. Imminente

Sull'Italia stanno per tornare piogge battenti e tanta neve per effetto di un vero e proprio Ciclone Polare. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.



SITUAZIONE La stagione pare orientarsi verso un contesto un po' più consono al calendario, dopo un periodo prolungato caratterizzato da un clima insolitamente mite e da un'atmosfera quasi statica. Sarà un'intensa perturbazione a segnare un punto di svolta nel clima del nostro Paese, con il suo arrivo previsto per Giovedì 22 Febbraio, ad iniziare dalle regioni settentrionali.

PREVISIONI Dopo un Mercoledì 21 Febbraio che trascorrerà all'insegna di un'atmosfera abbastanza stabile, eccezion fatta per residui piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia, a partire dalla mattinata di Giovedì 22 Febbraio assisteremo a un evidente mutamento delle condizioni atmosferiche: già dalle prime luci del mattino il cielo sarà carico di nubi, con le prime precipitazioni destinate ad interessare le Alpi e le Prealpi, la Liguria e diverse aree del Triveneto. Sarà importante prestare attenzione anche alla neve, prevista sui rilievi alpini, inizialmente a quote relativamente medie, comprese tra i 1300 e i 1400 metri, a causa di temperature ancora molto miti rispetto alla norma stagionale.



Nel corso del pomeriggio e della serata il maltempo continuerà ad imperversare più o meno sulle stesse regioni, con nevicate che tenderanno ad intensificarsi e a estendersi a quote via via più basse, raggiungendo mediamente i 1000 metri.La giornata di Venerdì 23 Febbraio si annuncia come la più critica della settimana, con un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche, specie sulle regioni nord-orientali e con un'estensione rapida del maltempo anche alle regioni centrali tirreniche e ai rispettivi segmenti appenninici.Nel dettaglio, ci attendono piogge abbondanti su Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché su Toscana, Lazio, Umbria e sul finire del giorno pure in Campania.Sarà necessario monitorare con attenzione anche le nevicate, previste particolarmente intense sui rilievi alpini centrali ed orientali, a quote comprese tra i 900 e i 1000 metri, localmente a quote più in basso verso il tardo pomeriggio e la serata.

TENDENZA Al momento, le possibilità di un miglioramento del tempo sono limitate, poiché anche l'intero weekend sarà caratterizzato da una persistente circolazione ciclonica, pronta a mantenere un tempo generalmente instabile su buona parte del Paese.