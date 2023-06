Meteo ponte 2 giugno, altro che estate: torna il freddo e temporali in arrivo

Ponte 2 giugno, l'estate non decolla

E' cambiata la previsione per il Ponte del 2 Giugno. Ci aspettano delle condizioni meteo anomale, già da Venerdì 2 (festa della Repubblica) e poi anche per il weekend, tra Sabato 3 e Domenica 4 Giugno. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Stiamo tuttora vivendo una fase meteo climatica davvero insolita, quanto meno se rapportata a quelle a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. La causa è una vera e propria anomalia, una sorta di blocco atmosferico in atto a livello europeo con due figure ben separate di alta e bassa pressione.



In sostanza, abbiamo l'anticiclone delle Azzorre posizionato tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, il quale garantisce bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. E l'Italia si trova intrappolata giusto in questa "gabbia ciclonica", ormai da qualche tempo; tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile).