Meteo settimana prossima: piogge forti (di nuovo), ecco dove. Poi una svolta inattesa...

Meteo settimana prossima: da venerdì e verso il weekend miglioramento per tutti



Pioverà anche la prossima settimana, soprattutto nella parte iniziale, ma successivamente la pressione è prevista in aumento, con il ritorno dell'anticiclone. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già a partire da Lunedì 23 Settembre l'ennesima perturbazione atlantica di questo burrascoso mese di Settembre provocherà un graduale peggioramento del tempo, con precipitazioni significative soprattutto al Nord, sulla Toscana, nel Lazio, in Campania e in Umbria, accompagnate da un nuovo calo delle temperature che scenderanno in maniera progressiva. Non è escluso che le piogge, accompagnate da venti forti, possano causare ancora una volta degli allagamenti e disagi, inizialmente in Lombardia, poi anche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La perturbazione interesserà l'Italia anche nella giornata di Martedì 24 Settembre con precipitazioni soprattutto al Nordest, sugli Appennini e in Campania.

LA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA: CONTRASTO NORD-SUD

Dopo il passaggio del fronte perturbato, a partire da Mercoledì 25 Settembre la pressione tornerà ad aumentare al Centro-Sud, regalando giornate via via più soleggiate e anche più calde. Diversamente, il Nord sarà ancora condizionato da un flusso lievemente instabile proveniente dall'Oceano Atlantico e sarà così anche nelle giornate di Giovedì 26 Settembre e Venerdì 27 Settembre, con delle piogge e alcuni temporali che risulteranno tuttavia più diffuse e forti sui settori montuosi e sulle alte pianure.

Mentre al Centro-Sud le temperature saliranno in maniera importante, riportando un clima praticamente estivo su queste zone, al Nord i valori termici risulteranno ancora piuttosto freschi.

Dal Weekend del 28-29 Settembre pare che l'alta pressione possa riuscire a conquistare anche il Nord, riportando un tempo più stabile su tutto il Paese. Potrebbe essere l'ora dell'Estate settembrina.