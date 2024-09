Meteo prossimi giorni: piogge torrenziali e fiumi in piena, dove sarà allerta rossa

Meteo prossimi giorni: il weekend ci traghetterà dall'estate all'autunno

Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati che piogge battenti in alcune aree del nostro Paese. I temporali colpiranno a macchia di leopardo da Nord a Sud. Questa è l'analisi di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

La giornata odierna, l'ultimo giovedì dell’Estate, vedrà ancora il maltempo accanirsi purtroppo su Emilia Romagna (alcune zone in allerta rossa) e Marche con oltre 80-90 mm di pioggia che, cumulati con i giorni precedenti, causeranno un totale pluviometrico eccezionale: localmente potremo superare i 300 mm in 3 giorni, la pioggia dell’interno Autunno, ancora da iniziare. In particolare, non si possono escludere ancora dei nubifragi in Emilia, su tutta la fascia adriatica, dalla Romagna alla Puglia, e localmente anche su Campania e Sicilia orientale.

Un quadro decisamente migliore interesserà solo il settore a nord del Po. Le temperature resteranno autunnali con massime sotto i 22-24°C, con picchi oltre i 30 solo in Sicilia. Venerdì ci saranno, finalmente, le ultime piogge di questa fase critica: sono attesi isolati fenomeni su Marche, Emilia Romagna e al Sud, anche se non sono esclusi dei temporali anche intensi; dal pomeriggio la pressione dovrebbe aumentare ed il tempo migliorare.

Il weekend che ci traghetterà dall’Estate all’Autunno (domenica 22 settembre abbiamo l’Equinozio) vedrà tanto sole e un rialzo delle temperature: in pratica la fine dell’Estate coinciderà con una fase meteo totalmente autunnale, l’inizio dell’Autunno con un clima quasi estivo. L’illusione del weekend soleggiato e più caldo durerà comunque poco anche se assaporeremo massime elevate: anche al Centro sono previsti 27°C a Roma, oltre i 30°C al Sud specie in Sicilia. Al Nord le temperature saliranno fino a 26 gradi ricordandoci che siamo ancora a settembre. In sintesi, prestiamo la massima attenzione specie in Emilia Romagna e Marche, ma anche su gran parte della fascia adriatica centro-meridionale e sul Basso Tirreno.

Ombrelli a portata di mano, sfuggite dalla tentazione di guardare i fiumi in piena dalle spallette o peggio dai ponti, evitate di uscire e di mettervi in situazioni di pericolo laddove vige l’allerta meteo della Protezione Civile.

