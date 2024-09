Meteo questa settimana: esplode l'autunno, piogge e temporali: ecco dove farà più freddo

Meteo questa settimana: il vortice ciclonico investe nuovamente l'Italia portando piogge e maltempo

Il vortice ciclonico che ha già colpito l'Italia nei giorni scorsi ritorna dai Balcani per portare piogge e temporali sul nostro Paese. Lunedì in realtà si parla soprattutto di un tempo nuvoloso ma con poche precipitazioni, che invece investiranno l'Italia a partire da martedì. Nei giorni successivi l'area depressionaria rimarrà fissa al suo posto portando altro maltempo.

Il vortice ciclonico non sarà però caratterizzato da aria fredda né da venti forti, anche se le temperature subiranno comunque una decisa diminuzione.

L'aumento della nuvolosità riguarderà soprattutto il Nord-Est e buona parte del Centro-Sud a partire dal versante adriatico. Piogge isolate possibili sulle coste marchigiane e su quelle tirreniche della Calabria. Come riporta ilmeteo.it, nel pomeriggio piogge locali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, settore orientale del Trentino Alto Adige (neve oltre 1.700 metri). Lo stesso avverrà anche nelle zone interne del Centro-Sud a partire dal Lazio fino all'Abruzzo e poi la Calabria. Le temperature medie si attesteranno non oltre i 25 gradi.

Martedì si prevede una giornata gran parte nuvolosa o molto nuvolosa con qualche schiarita sulle Alpi del Triveneto, in Friuli Venezia Giulia, Nord-Ovest della Toscana e Sardegna. Piogge intermittenti in Emilia Romagna e gran parte del Centro-Sud e Sicilia. I mari saranno in generale mossi.