Meteo, neve a quote basse già a settembre. Tutto vero

L'Italia si prepara ad un anticipo d'Autunno a causa dell'arrivo di una fredda bassa pressione. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Quella di Martedì 10 Settembre sarà sostanzialmente una giornata di tregua, dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato la parte finale del weekend e l'inizio di questa settimana, in attesa di un vortice ciclonico che sopraggiungerà nelle prossime ore.

La pressione atmosferica inizierà a calare a partire da Mercoledì 11 Settembre, in particolare al Nord, con il tempo che tra il pomeriggio e la serata subirà un graduale deterioramento, a partire dalle Alpi e dalle Prealpi dove avremo l'arrivo delle prime precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

Tuttavia, le giornate clou di questo nuovo peggioramento saranno quelle di Giovedì 12 e Venerdì 13 Settembre. Il ciclone in arrivo sull'Italia provocherà infatti piogge diffuse su gran parte del Paese.

Giovedì 12 Settembre saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord a registrare un'intensa fase di maltempo, mentre Venerdì 13 Settembre il grosso si sposterà verso Sud, con le regioni settentrionali che vedranno un graduale miglioramento.

Attenzione perché localmente potrebbero verificarsi anche eventi estremi, accompagnati da venti forti e freddi che provocheranno un significativo abbassamento delle temperature, segnando così un deciso cambio di scenario rispetto alle scorse settimane.

Sulle Alpi l'arrivo di questa massa d'aria più fredda si farà sentire in modo particolare, con le prime importanti nevicate della stagione, previste a quote relativamente basse per il periodo, tra i 1500 e i 1600 metri.

Questa situazione meteorologica rappresenterà un chiaro anticipo autunnale. Le temperature più basse, le piogge diffuse, i venti forti e le prime serie nevicate sui monti, sono tutti elementi che richiamano alla mente le caratteristiche climatiche della stagione che sta per iniziare. Per gli italiani, questo repentino cambiamento potrebbe significare la necessità di adattarsi rapidamente, passando dagli abiti estivi a quelli più pesanti e preparandosi mentalmente all'arrivo di una stagione più fresca.